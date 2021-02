Fantje znova peti: Komaj čakamo na naslednji turnir

Slovenski odbojkarji Danijel Pokeršnik, Tadej Boženk in Jernej Vrhunc so tudi na drugem turnirju evropske serije v odbojki na snegu v Wagrainu osvojili 5. mesto. Katarina Fabjan, Nika Benedik Bevc in Nika Horvat so svoj prvi mednarodni nastop zaključile na 9. mestu.

Avstrijski Wagrain je še drugi vikend zapored gostil turnir evropske serije v odbojki na snegu, konkurenca na snežni podlagi pa je bila tokrat še močnejša, saj se je v boj za odličja podalo kar 39 ekip iz 14 držav. Katarina Fabjan, Nika Benedik Bevc in Nika Horvat so svoj premierni nastop na turnirjih evropske serije začele s porazom. Z 10:15 in 13:15 so morale priznati premoč drugim nosilkam, Čehinjam Adamcikovi, Jakubsovi, Knoblochovi in Zolnercikovi. Našim dekletom je zmaga nad avstrijskimi predstavnicami Hintzschejevo, Rödlovo in Werbikovo, od katerih so bila boljše s 15:12 in 15:12, nato prinesla uvrstitev med najboljših 12 ekip. V obračunu za vstop v četrtfinale so bile od Slovenk prepričljivo, s 4:15 in 8:15, uspešnejše Litvanke Kovalskaja, Grudzinskaite in Nauduzaite. Fabjanova, Benedik Bevčeva in Horvatova so na svojem prvem mednarodnem tekmovanju tako osvojile 9. mesto.

"Odbojka na snegu je trenutno še nov šport, predvsem za nas, ki se z njim šele zdaj bolj spoznavamo. Treba se je še veliko naučiti, napredovati, potrebnega je veliko pogovarjanja in prilagajanja. Pogoji so popolnoma drugačni kot smo jih vajene z odbojke na mivki, zato smo se na začetku še malo lovile in nato že na prvi tekmi v drugem nizu ujele ritem, se sprostile in uživale. Prva izkušnja je bila zanimiva in pozitivna in z veseljem se bomo udeležile še kakšnega turnirja. Ekipe so močne, predvsem na naši zadnji tekmi proti Litovkam se je opazila premoč pri nasprotnicah, tudi zaradi uigranosti in izkušenj s tekmovanj na snegu," je po nastopu povedala Katarina Fabjan.

Foto: CEV

Danijel Pokeršnik, Tadej Boženk in Jernej Vrhunc, ki so na uvodnem turnirju prišli do petega mesta, so si pred drugim nastopom kot cilj zadali uvrstitev v polfinale. Za uvod so se veselili zmage nad favoriziranimi Avstrijci Kindlom, Schnetzerjem in Seiserjem, in sicer s 16:14 in 15:12. Kljub porazu proti Litovcem Matulisu, Rumseviciusu, Mikucionisu in Staseviciussu s 16:18 in 12:15, so se naši odbojkarji uvrstili v osmino finala in po hudem boju z 2:1 (10:15, 15:12, 15:13) premagali Francoze El-Ghoutija, Saint-Vanneja in Petrova. Našim predstavnikom je dobro kazalo tudi v četrtfinalu, ko so proti Poljakom Groszeku, Matyji, Szczepaniku in Jaroszczaku vodili že z 1:0 v nizih in imeli priložnosti tudi v drugem nizu, a so se zmage z 2:1 (12:15, 15:13, 15:5) veselili tekmeci.

"Ni nam uspelo priti do želenega polfinala. Vedeli smo, da so Poljaki izkušena in uigrana ekipa, ki ima za seboj veliko nastopov na snegu. Menim, da je pretehtalo to, da so imeli v ekipi tudi četrtega igralca in so toliko časa preizkušali kombinacije v postavitvi, da so našli odgovor na našo igro. Žal se je to zgodilo prav v končnici drugega niza, pred tem smo imeli vse pod nadzorom. Odbojka na snegu je res nekaj zanimivega, sploh, odkar so spremenili format igre z 2:2 na 3:3, kar se tiče števila igralcev in zmanjšali žogo, ki prinaša svojevrstne izzive, sploh pri podajah. Škoda zaključkov v drugem nizu, a z rezultatom smo vseeno lahko zadovoljni. Komaj čakamo na naslednji turnir in novo priložnost, da pokažemo, da tudi Slovenci lahko pridemo do nove medalje v evropski seriji. Bi se pa rad za podporo zahvalil sponzorju ELES," je nastop ocenil Tadej Boženk.

Preberite še: