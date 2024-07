Najboljši odbojkarici in odbojkarja na mivki ista kot lani

Nastopilo je 19 moških in osem ženskih dvojic. Po kvalifikacijah enajstih dvojic so si nastop v glavnem delu tekmovanja priigrali Miha Kosanc in Benjamin Mugerli, Erik Černač in Martin Veber, Miha Bregar in Jaka Jevšnik ter Stefan Radovanović in Nace Prevorčnik.

Klemen Šen in Danijel Pokeršnik Foto: OZS Tadej Boženk in Nejc Zemljak sta v petek z 21:10 in 21:15 premagala Marka Pečnik in Jošta Leniča, Miha Bregar in Jaka Jevšnik pa sta se po odpovedi nastopanja Primoža Zemljiča in Matije Primca v polfinale prebila brez boja. Prepričljiva sta bila tudi Danijel Pokeršnik in Klemen Šen, ki sta z 2:0 premagala Jako Prevorčnika in Davida Renka, za najbolj napet četrtfinalni dvoboj pa so poskrbeli Miha Kosanc in Benjamin Mugerli ter Grega Okroglič in Vid Ranc, ki so se razšli po treh nizih, z 18:21, 21:15 in 15:11 sta bila uspešnejša Kosanc in Mugerli.

Slednja sta se v sobotnem polfinalu pomerila z Boženkom in Zemljakom in pripravila presenečenje ter se veselila zmage z 21:19 in 21:13. Uvrstitev v finale sta si zagotovila še prva favorita prvenstva Pokeršnik in Šen, ki sta po hudem boju, s 26:24 in 21:16, odpravila Bregarja in Jevšnika. Bronasto odličje je pripadlo Boženku in Zemljaku, ki sta Bregarja in Jevšnika premagala z 21:18 in 21:15. Tudi finale je bil zaključen po dveh nizih, v katerih sta Pokeršnik in Šen z 21:14 in 21:17 strla odpor Kosanca in Mugerlija.

Pri ženskah kvalifikacije niso bile potrebne, v boj za državni naslov pa se je v glavnem delu tekmovanja podalo osem parov. Po odigranem skupinskem delu, v katerem sta bili v skupini I najbolj prepričljivi aktualni slovenski prvakinji Maja Marolt in Živa Javornik, v skupini II pa Anja Maček in Špela Morgan, so se ekipe podale v izločilne boje.

V prvem polfinalu so se udarile Helena Mijoč in Anastazija Žnidar ter Maja Marolt in Živa Javornik, z 21:18 in 21:13 sta bili boljši slednji. V drugem polfinalu so se pomerile Anja Maček in Špela Morgan ter Zoja Kalar in Ula Gorjup, z 21:12 in 21:18 sta bili uspešnejši Maček in Morgan, Kalar in Gorjup pa sta po zmagi z 21:18 in 25:23 na koncu osvojili bronasto odličje.

V velikem finalu so gledalci spremljali napet obračun. Marolt in Javornik sta prvi niz dobili z 21:15, v drugem sta bili z 21:19 prepričljivejši Maček in Morgan, z zmago s 15:11 pa sta si prvi v tretjem nizu le zagotovili tretji zaporedni naslov državnih prvakinj.