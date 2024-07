Kranj v znamenju odbojke na mivki, visoko ciljajo tudi Slovenci

Med 24. in 27. julijem bo središče Kranja spet prizorišče srednjeevropskega prvenstva v odbojki na mivki. Med močno konkurenco ekip iz sedmih držav so tudi vse najboljše domače dvojice. Pri ženskah sodita Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin med favoritinje za naslov, v moški konkurenci pa bodo medalje lanskega prvenstva branili Nejc Zemljak z Danijelom Pokeršnikom in Tadej Boženk z Vidom Jakopinom.

Odbojkarski turnir, ki tradicionalno razveseljuje poletno množico v središču Kranja, bodo že drugo leto zapored organizirali pod okriljem srednjeevropske odbojkarske zveze Mevza in bo tako najmočnejši turnir v odbojki na mivki pri nas.

Na turnirju se bo rekordno število prijavljenih ekip iz Slovenije, Slovaške, Češke, Madžarske, Avstrije, Cipra in Izraela pomerilo za naslov srednjeevropskih prvakov. "Konkurenca bo letos spet zelo močna. Govorimo o igralcih, ki nastopajo na turnirjih najvišjih kakovostnih rangov in celo na olimpijskih igrah! Vračajo se lanski prvak, Madžar Bence Attila Stréli, Avstrijec Alexander Huber, ki je igral na olimpijadi v Riu, najboljša slovaška dvojica, najboljša češka dvojica in tako dalje," je o konkurenci dejal slovenski odbojkar na mivki Nejc Zemljak.

Nejc Zemljak (desno) bo moči združil z Danijelom Pokeršnikom. Foto: Odbojkarska zveza Slovenije

Ta bo branil srebrno kolajno z lanskega turnirja v Kranju, a tokrat z novim soigralcem, rekorderjem v številu naslovov državnega prvaka Danijelom Pokeršnikom. "Poškodb je sicer z mojimi leti vedno več, vendar se za zdaj še vedno dobro počutim in lahko tekmujem tudi z mlajšimi ekipami. Nadejam se dobrega rezultata v Kranju. Rada bi se predvsem uvrstila v polfinale, naprej pa bomo videli. Z Nejcem se že dobro poznava in sva že nekaj turnirjev igrala skupaj, tako da z uigranostjo ne bo težav. Je zelo dober igralec in se lahko hitro prilagodi moji igri oziroma jaz njegovi," je prepričan Pokeršnik.

Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik bosta tekmovanje izkoristili za pripravo na evropsko prvenstvo. Foto: Volleyballworld

V ženski konkurenci bosta prvi nosilki turnirja Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin, ki že nekaj let uspešno nastopata na mednarodnih tekmovanjih najvišje kakovosti. Najboljši Slovenki bosta srednjeevropsko prvenstvo v Kranju izkoristili kot pripravo na evropsko prvenstvo. "Najin glavni cilj sezone je bila uvrstitev na olimpijske igre, kar nama žal ni uspelo. Kljub temu sva zbrali dovolj točk za uvrstitev na evropsko prvenstvo na Nizozemskem. Turnir v Kranju nama bo služil kot odlična priprava nanj," pravi Lovšinova.

Poleg glavnih favoritinj bosta močni slovenski orožji tudi mladi Maja Marolt in Živa Javornik, ki sta pred kratkim tretjič zapored osvojili naslov državnih prvakinj.

Vstop na prizorišče bo prost, kar je omogočila Mestna občina Kranj.