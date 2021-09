#Massi ve vse ze prej... to me najbolj jezi!!! Predobro pozna Slovenijo .... In tud Italio! #sport Pa zakaj ne gres trenirat in pomagat, ce znas vse? #grrrr @SloVolley #sloveniaitalia @VolleyItalia e @ItaliaTeam_it siete troppo forti come nazione! Complimenti!!!Bravo SLOVENIJA!!