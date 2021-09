Srbi zapisali: Ves svet obžaluje, da Slovenija ni prvak

Srbski športni mediji so v nedeljo podali največji poudarek že tradicionalnemu vročemu nogometnemu derbiju med Partizanom in Crveno zvezdo, z velikim zanimanjem pa so spremljali tudi dogajanje na evropskem prvenstvu v odbojki, kjer so njihovi ljubljenci na koncu ostali brez medalje, Slovenci pa tudi v tretjem finalu ostali brez tako želenega naslova.

Na območju nekdanje skupne domovine Jugoslavije svoje navijače z največjimi odbojkarskimi dosežki razvaja Srbija. Letos je branila evropski naslov, ki ga je osvojila leta 2019 v Parizu, kjer je bila boljša prav od Slovenije! Tokrat se je uvrstila med štiri najboljše, nato pa ji je spodrsnilo v polfinalu. Izpadla je proti Italiji, ravno tisti reprezentanci, ki je pozneje v nedeljskem finalu po dramatičnih petih nizih strla odpor Slovenije in se brez poraza dokopala do evropskega naslova.

Tako je o finalu evropskega prvenstva v odbojki poročal srbski Blic Sport. Foto: zajem zaslona

Poraz Giulianijeve čete v Katovicah so si k srcu gnali tudi srbski novinarji, ki so si očitno želeli, da bi Slovenija v finalu maščevala njihovo izbrano vrsto in ugnala Italijo. Blic Sport je tako po finalu zapisal: ''Cel svet obžaluje, da ni Slovenija prvak. Dve 'mega' drami v dveh dneh, a Slovenija vendarle ni evropski prvak,'' so zapisali Srbi, označili Slovenijo za največjo senzacijo prvenstva, saj je v polfinalu vzela mero gostiteljem Poljakom, a se v nadaljevanju besedila tudi osmešili, saj so zapisali, kako je Slovenija ostala brez lovorike v svojem prvem finalu.

Resnica je seveda drugačna, o tem bi lahko ogromno vedeli prav Srbi, saj je slovenska reprezentanca na zadnjih štirih evropskih prvenstvih zaigrala kar v treh finalih. Vselej je doživela poraz, leta 2015 proti Franciji, letos proti Italiji, pred dvema letoma pa prav proti Srbiji.

Po Evroviziji, Euru 2020, šprintu na 100 metrov ...

Sloveniji ni manjkalo veliko, pa bi na seznamu evropskih prvakov nasledila Srbijo. V finalu EuroVolleyja je že vodila z 2:1 v nizih, a ji tudi to ni pomagalo do končnega uspeha. Zahodni sosedi so se izkazali za previsoko oviro. Eden od šaljivih komentarjev je zapisal, kako je to noro leto za Italijo, saj so po Evroviziji, naslovu evropskih prvakov v nogometu ter olimpijskemu zmagovalcu in novemu evropskemu rekorderju v šprintu na 100 metrov postali najboljši še v odbojki.

Slovenija je v finalu v Katovicah računala na bučno podporo navijačev, a po petih nizih ostala brez velike nagrade. Foto: Guliverimage Kako pa so o novem podvigu slovenskih športnikov v enem najbolj priljubljenih ekipnih dvoranskih športov na svetu poročali Hrvati? Osrednji hrvaški športni dnevnik Sportske novosti je v naslovu zapisal: ''Triler v Katovicah. Italiji evropski naslov, Slovenci skoraj šli do konca!'' Dodali so, kako so Italijani s tem dopolnili izjemen odbojkarski uspeh, saj so pred 15 dnevi naslov evropskih prvakinj osvojile tudi njihove rojakinje.

Aktualni evropski podprvaki so v osmini finala v sosedskem obračunu izločili Hrvate. Foto: CEV

Hrvaška je tako spremljala finale evropskega prvenstva, na katerem sta nastopili njeni sosedi, Slovenija pa si je pot do finala izbojevala tudi na račun hrvaških odbojkarjev, saj jih je s 3:1 v nizih izločila v osmini finala.