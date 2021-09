Čustveni mladi Italijani izbirali besede po slovenskem skalpu

Pregovor v tretje gre rado tokrat ni veljal pri slovenskih odbojkarjih, ki so morali v velikem finalu evropskega prvenstva po pravem trilerju v petem nizu (2:3) spet stisniti roko tekmecu. Tokrat sosedom Italijanom, ki po velikem zmagoslavju in osvojenem prvenstvu kot ključ do zlate medalje izpostavljajo homogenost znotraj ekipe.

Pred nedeljskim podvigom je Italija evropski prvak nazadnje postala leta 2005. Takrat je bil najkoristnejši odbojkar letošnjega evropskega prvenstva Simone Giannelli star devet, izjemni 19-letni Alessandro Michieletto pa vsega tri leta.

Drugi je bil ob še enem mladeniču Juriju Romanu (24 let) ključni mož italijanske zasedbe v odločilnem petem nizu, ki se je sicer začel sanjsko za slovensko izbrano vrsto. Vodila je s 3:0 in se tako v tretjem finalu spogledovala s podvigom slovenskih košarkarjev iz leta 2017, ko so v Istanbulu osvojili zlato medaljo. Nato pa se je v nepravem trenutku razigral Romano. Italijo je priključil Sloveniji, za preobrat pa je poskrbel Michieletto, ki je po rezultatu 7:7 zrežiral delni izid 4:0 in italijanski četi dokončno odprl pot do raja. V velikem slogu je stopila na vrh Evrope in razveselila selektorja Ferdinanda De Giorgija.

"Ključ do uspeha so bila naša srca"

"To je neizmerno veselje. Iskana, želena zmaga, ki je prišla po izjemno zahtevni tekmi, v kateri so fantje trpeli v dolgih izmenjavah. Vseskozi so verjeli. Dokazali so, da so velika skupina. Pobrali so se v trenutkih, ko je bilo najtežje, in s tem pokazali pravi obraz. Kdorkoli je prišel s klopi, je prispeval svoj delež, kar je pokazatelj, da imamo res homogeno ekipo," je bil vesel 59-letni strokovnjak.

Jurij Romano se je razigral v zadnjem nizu. Foto: Guliverimage

Z 20 točkami je bil sicer najboljši strelec Daniele Lavia, ki je izpostavil ekipni duh: "Ta zmaga je nekaj neverjetnega. Ekipa je izjemna, kar se je pokazalo na igrišču. Ključ do zmage so bila naša srca. Dobro smo servirali in na splošno odigrali dobro. Res ne vem, kaj naj povem kot to, da sem zelo vesel."

Čeprav 22-letni Francesco Recine ni stopil na igrišče, pa se po osvojenem zlatu ni pritoževal nad tem: "Neverjetno. Ne dojemam, kaj se dogaja. Morda bom vso noč jokal. Nikoli ne obupamo, ne predamo se."

Mladenič Michieletto ne dojema veljave uspeha

Prav posebno zgodbo piše Michieletto, ki je po reprezentančni upokojitvi zamenjal Osmanyja Juantoreno. Prepustil mu je tudi številko 5 na dresu, a se je odločil za 18. Kar 208 centimetrov visoki odbojkar prihaja iz športne družine. Njegova mama Eleonora je igrala košarko, oče odbojko. S to se prav tako ukvarjata obe sestri, medtem ko mlajši brat še koleba med odbojko in nogometom. V svetu odbojke je prav tako njegovo dekle Maddalena Bertoldi, ki je članica Trenta.

Zaključni udarec je Sloveniji zadal 19-letni Michieletto. Foto: CEV

In prav vsi so stiskali pesti zanj v velikem finalu proti Sloveniji, proti kateri se je znova izkazal, čeprav sam ni bil povsem zadovoljen s predstavo. "Nisem odigral, kot bi moral. V odločilnem nizu sem res poskrbel za dva asa," je za trenutek utihnil, ko je od nekoga iz moštva zaslišal drugo številko, in se zasmejal: "Tri? No, zelo sem vesel. Ne dojemam še veljave uspeha. Kar je bilo videti nedosegljivo, je postalo dosegljivo. Zelo sem vesel za vse soigralce. Igrali smo proti Sloveniji, ki igra zelo dobro odbojko. Zdržali smo do konca."