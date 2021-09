Kot igralec in trener ni toliko trpel kot starš, ki spremlja tekme svojega sina

Anita in Adi Urnaut najpomembnejše tekme svojega sina Tineta Urnauta, kapetana slovenske odbojkarske reprezentance, skoraj vedno spremljata na prizorišču.

"Čisto drugačen občutek je, če si lahko v dvorani, če vidiš, kaj točno se dogaja, če doživiš vzdušje," pravi Anita.

Na vprašanje, ali sta se kot starša vrhunskega športnika ravni stresa, ki ga prinaša spremljanje tekem, že navadila, Adi Urnaut pravi, da se takšnega stresa enostavno ne da navaditi.

Veselje slovenskih odbojkarjev po preboju v finale evropskega prvenstva. Foto: Guliverimage

"Kot starš tekme gledam še težje kot prej kot igralec ali trener. Nikoli nisem tako trpel kot zdaj, ko tekme spremljam kot starš," je občutke strnil Urnaut, legenda slovenske in jugoslovanske odbojke, ki je bil za svoj prispevek k razvoju tega športa, leta 2019 nagrajen z Bloudkovo nagrado za življenjsko delo, kar je v Sloveniji najvišje priznanje na področju športa. 26. julija letos je dopolnil 80 let.



Evropski podprvaki. Tretjič. Foto: Guliverimage

Poljaki večinsko na strani Italijanov

Z zakoncema Urnaut smo se pogovarjali medtem, ko sta se z avtom vračala z več kot 600 kilometrov oddaljenih Katovic na Poljskem, kjer sta v živo doživela navijaško atmosfero in trepetala ob seriji preobratov, ki so pripeljali do novega evropskega srebra.

"Na sobotnem polfinalu smo imeli občutek, da Poljaki poskušajo ustvariti podobno vzdušje, kot so ga slovenski navijači v Stožicah ustvarili pred dvema letoma, ko je del tekem evropskega prvenstva potekal v Sloveniji," se Anita spominja navijaškega spektakla izpred dveh let.

"Vseeno se mi zdi, da je bilo v Ljubljani bolj doživeto, da je bilo v dvorani več pozitivne energije in da so bili navijači našim odbojkarjem tam v še večjo pomoč, kot zdaj poljski navijači svojim igralcem."

Urnautova pravi, da so Poljaki, ki prihajajo na odbojkarske tekme, sicer izjemno pravični in pozitivni, zaploskajo tudi ko nasprotna ekipa prikaže dobro potezo ali reši žogo, je pa opazila, da so se na finalni tekmi večinsko postavili na italijansko stran.

Italijani so imeli na finalni tekmi večino navijaških tribun na svoji strani. Foto: Guliverimage

"Ves čas so prepevali italijanske pesmi, DJ pa ni zavrtel niti ene slovenske skladbe. Po svoje razumem, da Poljakom ni bilo všeč, da smo jim preprečili preboj v finale in da je bila rana dan po porazu v polfinalu očitno še preveč boleča, je pa zanimivo, da so na ostalih prvenstvih, kjer so Slovenci izločili Poljake, poljski navijači vseeno navijali za slovenske odbojkarje."

Tudi Adija Urnauta je presenetilo, da so se poljski navijači v finalu postavili na stran Italije. "Škoda. Cela dvorana je prepevala italijanske pesmi in spodbujala Italijane. Pričakoval bi, da bodo navijali za nas, da bi lahko pozneje rekli, da so izgubili proti evropskim prvakom. Tudi ta podpora je bila voda na italijanski mlin," je ocenil Urnaut in tako kot slovenski odbojkarji, izpostavil gorečo podporo slovenskih navijačev.

"Ni boljših navijačev na svetu, kot so slovenski. Katovice so bile v nedeljo slovenske, tudi del dvorane, saj ste videli."

"Ni boljših navijačev, kot so slovenski," pravi Adi Urnaut. Foto: Guliverimage

Zmanjkal je kanček sreče

Urnaut pravi, da se v strokovne ocene prvenstva ne želi spuščati, saj je dogajanje spremljal predvsem kot starš in navijač, in ne odbojkarski strokovnjak, da pa je letošnje evropsko prvenstvo še en dokaz, da "imamo kvaliteto, čeprav smo majhni. Imamo veliko srce in čeprav nisem statistik, ne vem, če je še katera od držav na zadnjih štirih evropskih prvenstvih trikrat igrala v finalu. Res smo lahko ponosni. Zmanjkal nam je kanček sreče," ocenjuje Urnaut.

Foto: Guliverimage

Nezvezdniški in pomlajeni azzurri

Na vprašanje, kaj je tehtnico prevesilo na stran Italijanov, pravi, da je bilo po njegovi oceni odločilno to, da so azzurri igrali brez zvezdnikov, da so bistveno pomladili ekipo in da so vsi igralci komaj čakali, nekateri tudi več let, priložnost, da oblečejo reprezentančni dres.

"Vse to so Italijani maksimalno izkoristili. Poleg tega smo mi dan prej v polfinalu odigrali eno najtežjih tekem. Ne spomnim se, da bi bil kakšen polfinale tako zahteven kot naša tekma s Poljaki. Toliko video preverjanj in toliko preobratov! To je bila tekma, v kateri so naši fantje pokazali izjemen karakter. Neverjetno," je s prikazano predstavo slovenskih odbojkarjev zadovoljen eden najbolj cenjenih odbojkarskih delavcev v Sloveniji, ki si bo tekme, ki jih je doživel v živo na prizorišču, z veseljem ogledal še doma na televiziji.

"Večinoma si tekme ogledam še po televiziji. Zato da vidim, kje smo, kako dihamo, kaj nam včasih zmanjka. To počnem bolj za svojo dušo, da lahko v miru gledam in uživam v akcijah," je povedal Urnaut.

Poglejte si utrinke s sprejema odbojkarjev v Ljubljani (foto: Sportida)

Odbojka na vsakem vogalu doma

Na vprašanje, ali se v družini Urnaut konstantno pogovarjajo o odbojki, ali se teme v izogib prenasičenosti raje izogibajo, Urnaut odgovarja, da je to tema, mimo katere v njihovi družini enostavno ne morejo.

"Odbojka je v naši hiši na vsakem koraku. Tudi če se o njej ne pogovarjamo, pa ne moremo mimo pokalov in medalj, ki so vsepovsod po hiši. Odbojka je v našem domu prisotna 24 ur na dan," pravi. "Tudi kdorkoli pride na obisk, si najprej ogleda vse pokale, slike, priznanja. Naš dom je pravi muzej odbojke."

