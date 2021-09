Navdušena množica na Kongresnem trgu pozdravila srebrne odbojkarje #video

Sprejem slovenskih odbojkarjev na Kongresnem trgu, foto: Matic Klanšek Velej:

Slovenska odbojkarska pravljica se je nadaljevala tudi na letošnjem prvenstvu stare celine, kjer so Slovenci osvojili tretje odličje v zadnjih štirih poskusih. Tako kot v letih 2015 in 2019 so osvojili srebrno kolajno, v finalu v Katovicah pa so si zlato po petih nizih priborili Italijani.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Večji del srebrne odprave se je v Slovenijo vrnil ob 9. uri zjutraj, sledilo je kosilo pri predsedniku Odbojkarske zveze Slovenije, Metodu Ropretu, zatem pa še prireditev na Kongresnem trgu. "Vsa čast vam za vso podporo, ki nam jo date in še enkrat hvala, da ste nas pričakali v takem številu in nas pozdravili," je ob sprejemu navijače nagovoril kapetan Tine Urnaut. Vsi odbojkarji so v zahvalo navijačem nosili tudi nalepke v obliki srca s pripisom Slovenija, hvala!

Rok Možič na sprejemu:

Dejan Vinčić:

Zaradi klubskih obveznosti sta na Poljskem ostala selektor Alberto Giuliani in njegov pomočnik Alfredo Martilotti, enako kot Klemen Čebulj, medtem ko je Alen Pajenk že na poti proti Grčiji, kjer bo igral v letošnji sezoni.

Starša Roka Možica, Peter in Mojca Možič. Oče Peter je na Kongresni trg pripotoval direktno iz Katovic. Foto: Pe. M.

Slovenci letos niso navdušili le na evropskem prvenstvu, pač pa tudi v elitni ligi narodov, v kateri so debitirali spomladi. Že ob krstnem nastopu so se prebili na zaključni turnir najboljše četverice, tam pa zasedli četrto mesto.

Gregor Ropret ob sprejemu: