"Čestitke fantom za boj, športni odnos in da so spet združili Slovenijo"

Nekdanji reprezentant, danes pa trener Samo Miklavc razume mešane občutke slovenskih odbojkarjev, a jim sporoča, da so heroji, ki so znova združili Slovenijo.

Slovenska odbojkarska reprezentanca je zjutraj prispela v domovino, ob 17. uri jo čaka sprejem na Kongresnem trgu.

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je po letih 2015 in 2019 v domovino znova vrnila z odličjem z evropskega prvenstva, še tretjič je okoli vratu prejela srebro. Slovenci so v Katovicah po finalu, vrednem tega imena, po petih nizih klonili proti Italijanom. To je bil najbolje odigran slovenski finale, ki je med našimi odbojkarji pustil mešane občutke, saj so bili tokrat povsem v igri za zlato.

Pripravljeni, da vzamejo zlato, a nianse so prevesile tehtnico na italijansko stran

"Čeprav smo bili na letošnjem evropskem prvenstvu res najbližje kolajni, s čimer se strinjajo mnogi odbojkarski strokovnjaki, lahko fantom samo čestitamo za res borbeno igro, pravi športni odnos, za to, da so spet združili Slovenijo, ki je dihala z njimi," je ob našem klicu znova srebrnim odbojkarjem čestital nekdanji reprezentant Samo Miklavc, ki je v prvem slovenskem finalu pred šestimi leti opravljal vlogo pomočnika takratnega selektorja Andree Gianija.

"Tokrat so bili fantje res pripravljeni vzeti zlato, a na koncu so odločile nianse." Foto: Guliverimage

"Spomnim se našega prvega finala leta 2015, ko smo bili po polfinalni zmagi nad Italijo popolnoma vzhičeni, da smo v finalu, a potem v tem nismo bili pravi. Tudi v drugem evropskem finalu v Parizu proti Srbom, razen prvega seta, nismo odigrali prave tekme, podlegli smo pritisku. Tokrat pa smo videli, da so bili fantje in štab res pripravljeni na zlato kolajno. Pozneje sem si tekmo še enkrat ogledal v miru, Italijani so z izvrstnimi servisi naredili razliko. Tako v četrtem setu kot tie-breaku smo v določenih elementih malo popustili. Odločile so nianse. A sicer je bila naša igra odlična, tudi igra prek centra, blok-obramba je delovala super. Ni zlata, a na celotno prvenstvo moramo gledati pozitivno," pravi 46-letni trener, ki je odbojkarsko rasel tudi v domovini novih evropskih prvakov, in priznava, da so ga sosedi presenetili.

Italijani so ga presenetili z zrelostjo

Po olimpijskih igrah so prevetrili zasedbo, breme odgovornosti položili na pleča mlajših in manj izkušenih igralcev, zamenjali tudi selektorja. Italijanskemu strokovnjaku Ferdinandu De Giorgiju je uspelo najti prave rešitve in azzurre, na katerih ni bilo rezultatskega pritiska, brez poraza pripeljati na evropski prestol. Za Italijo je to sedmi naslov evropskih prvakov, prvi po letu 2005.

Varovanci Ferdinanda De Giorgija so ga v finalu presenetili z zrelostjo. "Italijani so s to menjavo res posebna zgodba. Verjetno bo to ekipa, ki bo v prihodnosti krojila odbojkarski vrh." Foto: Guliverimage

"Presenetili so me s svojo zrelostjo, pokazali so se kot zelo stabilna mlada ekipa. Mislil sem, da bodo podlegli pritisku finala, kajti priti prvič v finale s tako mladostjo, ni kar tako. Je pa treba vedeti, da je bilo kar nekaj teh mladih talentiranih Italijanov mladinskih svetovnih prvakov. A ne glede na dobre igre Italije skozi celotno prvenstvo sem vlogo favorita, glede na vse izkušnje in status tako posameznih igralcev kot ekipe, pripisal Slovencem, ki so rasli iz tekme v tekmo. So pa Italijani na koncu izkoristili neke slovenske pomanjkljivosti, selektor je v pravem trenutku vlekel prave poteze. Romano nam je že v predtekmovanju delal preglavice, tako je bilo tudi v finalu, ko smo bili zreli za zmago, a nismo znali dodatno pritisniti nanje. Italijani so res odigrali finale, kakršnega od njih nisem pričakoval. Vsa čast, da so se odločili za takšno menjavo generacije in da jim je takoj uspelo. Italijani so s to menjavo res posebna zgodba. Verjetno bo to ekipa, ki bo v prihodnosti krojila odbojkarski vrh. Imajo dobre fizične prediscpozicije, so visoki, skačejo, tehnično so dobri, igrajo v dobrih ligah," o italijanski reprezentančni preobrazbi, ki je na prvi akciji šla do konca, pravi Miklavc.

Upa, da bi priključili še kakšnega mladega talenta

Zaveda se, da bi bila takšna preobrazba v Sloveniji nemogoča, a upa, da bi se tudi slovenski članski izbrani vrsti v bližnji prihodnosti ob Roku Možiču pridružil še kakšen mlad talent.

Foto: CEV

"Fantje so bili res pripravljeni za zlato, povedli z 2:1 v nizih, tudi v tie-breaku dobro začeli s servisom, je pa res, da je naša klop precej kratka. Nimamo prav veliko adekvatnih zamenjav, tako da tudi selektor Giuliani ni imel veliko izbire, da bi preobrnil ritem. Na mestu podajalca z Vinčićem in Ropretom to šlo, a na drugih položajih … Mladi Možič je sicer prihajal v igro, a njegov čas še prihaja. Pomembno bo, da bodo tudi pri odbojkarski zvezi poskušali malo razširiti krog kandidatov za člansko reprezentanco, saj ne moremo čakati na pet, šest fantov, da nas bodo vlekli še deset let. Že zdaj so naredili ogromno za slovensko odbojko. Nekateri od teh me prav presenečajo, kako fizično dobro so pri svoji starosti pripravljeni. Menim, da je bila fizična priprava res zelo dobro načrtovana, tako da pohvale štabu," razmišlja vodja mlajših odbojkarskih selekcij Maribora in ponavlja, da razočaranje ne sme biti preveliko.

"Hvala tem fantom, celotni slovenski odbojki. Verjamem, da so bili v prvem trenutku res razočarani, a ti fantje so heroji, ki so znova združili Slovenijo." Foto: Guliverimage

Fantje so heroji, Slovenija je spet dihala z njimi

"Našim odbojkarjem nimamo kaj očitati, lahko smo le ponosni nanje. Vem, biti evropski prvak ti ostane za vse življenje, a tudi srebrno odličje je ogromna stvar. Biti pred Francijo, Poljsko, Rusijo, Srbijo ... je lepo. Hvala tem fantom, celotni slovenski odbojki. Verjamem, da so bili v prvem trenutku res razočarani, a ti fantje so heroji, ki so znova združili Slovenijo. Prav je, da se poveselijo in potem uspešno nadaljujejo klubske sezone," je za konec še povedal naš sogovornik.