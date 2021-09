Pozitivne usmeritve, nadaljnji razvoj in velik dobrodelni projekt

Evropska odbojkarska konfederacija Cev je skozi tekmovanja, projekte in aktivnosti ter s pomočjo svojih zvez članic tudi v letu 2021 beležila velik uspeh. Enako velja za Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS), ki se je ob tem kot ena prvih držav članic CEV vključila v velik dobrodelni projekt Pink Duck Race, so sporočili z OZS.

V okviru evropskega prvenstva za moške je v Katovicah, kjer so se odvijali finalni obračuni, potekala še redna letna skupščina Evropske odbojkarske konfederacije (Cev). Na Poljskem se je zbralo 51 od 56 predstavnikov zvez, na daljavo so se dogodka udeležili še štirje. Na skupščini leta 2020 na Dunaju so bile osrednja tema predsedniške volitve, tokrat pa prihodnji projekti, proračun in izzivi, povezani s Covid-19.

Predsednik Ceva Aleksandar Boričić je poudaril, da je za evropsko zvezo uspešno leto z dvema odmevnima evropskima prvenstvoma, ki ju je skupaj gostilo osem držav, ter evropskim prvenstvom v odbojki na mivki, ki so ga organizatorji na Dunaju izpeljali na najvišji možni ravni. Kot zelo dobro je ocenil še sodelovanje z medijskim in marketinškim partnerjem Infrontom, hkrati pa opozoril, da je pred evropsko zvezo in njenimi članicami še veliko dela.

Osrednja tema so bili prihodnji projekti, proračun in izzivi, povezani s Covid-19. Foto: CEV

Želijo še bolj razviti odbojko na mivki in snegu

"V prihodnjih mesecih bomo veliko časa posvetili marketinškim pravicam, želimo še bolj razviti odbojko na mivki pa tudi odbojko na snegu. Evropska zveza bo s pomočjo conskih združenj skušala v odbojkarske aktivnosti vključiti še več otrok in mladih, še bolj bo aktivna na digitalnih platformah in na družbenih omrežjih. Vsi skupaj moramo delati na tem, da odbojko dvignemo na še višjo raven."

"Nase opozorili tako z rezultati kot s številnimi aktivnostmi"

Pohval s strani Ceva je bila tudi tokrat deležna Slovenija, ki še naprej drži stik z evropskimi odbojkarskimi velesilami. "V letu 2021 smo nase znova opozorili tako z rezultati kot s številnimi aktivnostmi in organizacijo tekmovanj in prireditev. Naši odbojkarji so osvojili še tretjo srebrno odličje na evropskih prvenstvih, reprezentanca do 17 let je osvojila naslov evropskih prvakov, imamo tudi prvaka v odbojki na mivki do 20 let in še vrsto dosežkov," je dejal generalni sekretar OZS Gregor Humerca.

"Pri nas smo znova organizirali turnir svetovne serije v odbojki na mivki, gostili smo evropsko prvenstvo v odbojki na mivki do 18 let, bili smo gostitelji žreba lige prvakov in svečane gala prireditve Ceva, v Kranjski Gori se je še drugič odvijala mednarodna trenerska konvencija. Menim, da smo se tako v evropskem kot v svetovnem merilu znova zelo dobro odrezali in tudi v prihodnje želimo slediti usmeritvam Ceva ter skrbeti za razvoj in priljubljenost odbojke pri nas," je dodal.

Na letni skupščini v Katovicah je Cev oznanila tudi partnerstvo s Think Pink Europe, iniciativo, ki osvešča o problematiki raka na dojkah. Pozivu k sodelovanju nacionalnih zvez se je že odzvala OZS, dogodek Pink Duck Race bo v Ljubljani prvič septembra prihodnje leto. Foto: CEV

Think Pink Europe

Na letni skupščini v Katovicah je Cev oznanila tudi partnerstvo s Think Pink Europe, iniciativo, ki osvešča o problematiki raka na dojkah. Pozivu k sodelovanju nacionalnih zvez se je že odzvala OZS, dogodek Pink Duck Race bo v Ljubljani prvič septembra prihodnje leto. "Naša primarna naloga je skrb za razvoj športnih panog, ki delujejo pod našim okriljem, vsekakor pa smo zavezani tudi k družbeno odgovornim projektom. Think Pink Europe je vsekakor eden od teh, ki se jim bomo posvetili in se tudi aktivno vključili v promocijo," je sodelovanje OZS pri projektu potrdil Humerca.

Ob Sloveniji bodo aktivnosti Think Pink Europe zagotovo potekale še v Belgiji, na Portugalskem in na Nizozemskem.