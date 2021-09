Sedem srebrnih Slovencev v boju za ekipo all-star!

Evropska odbojkarska konfederacija je po koncu prvenstva stare celine, s katerega se je slovenska odprava vrnila s srebrnim odličjem, začela izbor za ekipo all-star (podajalec, korektor, libro, dva sprejemalca, srednja blokerja).

Med kandidati je tudi sedem slovenskih odbojkarjev, in sicer najboljši libero prvenstva Jani Kovačič, srednja blokerja Alen Pajenk in Jan Kozamernik, sprejemalca Tine Urnaut in Klemen Čebulj, korektor Tonček Štern in podajalec Gregor Ropret.

Glasovanje na uradni strani CEV poteka do četrtka do 13. ure. Svoj glas lahko oddate tukaj..