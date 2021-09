Slovenski odbojkarski junaki pred novim zgodovinskim izzivom

Potem ko se je v nedeljo v Katovicah končalo evropsko prvenstvo, na katerem so slovenski odbojkarji osvojili srebrno odličje, istočasno pa se je končalo tudi azijsko prvenstvo, je z Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) danes že prišla potrditev, da bo slovenska moška izbrana vrsta še drugič zapored nastopila na odbojkarskem mundialu.

Ko je Slovenija leta 2018 nastopila na svetovnem prvenstvu, je državni dres nosil tudi Mitja Gasparini. Foto: Aleš Oblak

Da bodo naši odbojkarji avgusta znova igrali na svetovnem prvenstvu, je bilo bolj ali manj jasno že po visoki uvrstitvi Slovenije v letošnji Ligi narodov (4. mesto) in odličnem 8. mestu na svetovni lestvici. Z drugim mestom na evropskem prvenstvu pa so Slovenci svoj nastop le še potrdili.

V Moskvi, St. Peterburgu, Kaliningradu, Jaroslavlu, Kazanu, Ufi, Jekaterinburgu, Novosibirsku, Kemerovem in Krasnojarsku bomo prihodnje leto tako lahko spremljali gostitelje Ruse in aktualne svetovne prvake Poljake, ki so imeli kot edini nastop že zagotovljen. Tema dvema reprezentancama so se priključili še celinski prvaki in podprvaki, Iran in Japonska (Azija), Tunizija in Kamerun (Afrika), Italija in Slovenija (Evropa), Brazilija in Argentina (Južna Amerika) ter Portoriko in Kanada (Severna in Srednja Amerika).

Poljaki so si zagotovili neposreden nastop na SP 2022 kot branilci naslova. Foto: CEV

Glede na svetovno lestvico si je uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo med 26. avgustom in 11. septembrom prihodnje leto, priigralo še 12 reprezentanc (od tega kar šest evropskih), in sicer Francija, ZDA, Srbija, Kuba, Nizozemska, Nemčija, Mehika, Turčija, Egipt, Katar, Bolgarija in Kitajska. Žreb skupin bo 30. septembra v Moskvi.