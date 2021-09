Slovenci pokazali pravi obraz in odpihnili Črno goro

Slovenska odbojkarska reprezentanca je po uvodnem porazu proti Češki (1:3) danes igrale drugo tekmo evropskega prvenstva, na katerem brani srebrno odličje. Slovenski odbojkarji so tokrat pokazali, zakaj veljajo za ene izmed favoritov turnirja in z gladkih 3:0 ugnali Črno goro.

Slovenski odbojkarji na drugem srečanju prvenstva niso dovolili še enega presenečenja. Čeprav jim uvod v tekmo ponovno ni šel na roko, saj so Črnogorci takoj nekajkrat povedli, so nato slovenski odbojkarji stvari hitro postavili na svoje mesto in prvi niz mirno pripeljali do konca. V drugem nizu so odbojkarji Črne gore povedli le z 1:0, nato pa so vajeti v svoje roke vzeli Slovenci in tudi drugi del igre dobili z visoko razliko. Enaka zgodba se je ponovila še v tretjem nizu in Slovenci so prišli do zanesljive zmage, prve na tem evropskem prvenstvu.

V slovenski skupini se bodo zvečer pomerili še Belorusi in Čehi.

V ponedeljek bodo imeli Slovenci prost dan, nato pa v treh dneh odigrali tri tekme, v ponedeljek proti Belorusom, v torek proti Bolgarom, v sredo pa še proti Italiji.

Branilci evropskega zlata Srbi se bodo v večerni poslastici pomerili z gostitelji, svetovnimi prvaki Poljaki. Foto: Guliverimage

Evropski ali svetovni prvaki?

Poslastica dneva se obeta v Krakovu, kjer se bodo udarili evropski prvaki Srbi in svetovni prvaki Poljaki. Za trenutno vodilne Srbe bo to tretja zaporedna tekma v treh dneh. Še pred večernim srečanjem se bosta za prvo zmago pomerili Belgija in Češka.

V skupini C v Tampereju bodo gostiteljem najprej nasproti stali Španci, zvečer pa bo zanimivo videti, kako se bodo na presenetljiv uvodni poraz proti Turkom odzvali Rusi. Njihov tekmec bo Nizozemska.

V Talinu bo najprej obračun Slovaške in Estonije, nato še Hrvaške in Latvije.

Štiri prizorišča, v osmino finala najboljše štiri reprezentance skupine

Evropsko prvenstvo, podobno kot zadnje, gosti četverica. Štiriindvajset reprezentanc je v teh dneh tako zbranih na Poljskem, Češkem, Finskem in v Estoniji. Vsaka država gosti eno skupino, iz katere bodo v osmino finala napredovale prve štiri izbrane vrste.

Obračuni osmine finala in četrtfinala bodo med 11. in 15. septembrom potekali v Gdansku in Ostravi, zaključni del evropskega prvenstva s finalnimi boji pa bodo 18. in 19. septembra gostile Katovice.

Petek, 3. september: Skupina B (Ostrava): Črna gora - Slovenija 0:3 (-17, -16, -16)

19.00 Belorusija - Češka Lestvica

1. Italija 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

2. Bolgarija 1 - 1 (3)

3. Češka 1 - 1 (3)

4. Slovenija 2 - 3 (3)

5. Belorusija 1 - 0 (0)

6. Črna gora 2 - 0 (0) Skupina A (Krakov) 17.30 Belgija - Grčija

20.30 Srbija - Poljska Lestvica :

1. Srbija 2 tekmi - 2 zmagi (6 točk)

2. Poljska 1 - 1 (3)

3. Ukrajina 2 - 1 (2)

4. Portugalska 2 - 1 (2)

5. Grčija 1 - 0 (1)

6. Belgija 2 - 0 (1) Skupina C (Tampere): Španija : Finska 0:3 (-19, -20, -18)

16.30 Nizozemska - Rusija Lestvica

1. Turčija 2 tekmi - 2 zmaga (6 točk)

2. Finska 2 - 2 (6)

3. Nizozemska 2 - 2 (6)

4. Rusija 1 - 0 (0)

5. Severna Makedonija 2 - 0 (0)

6. Španija 3 - 0 (0) Skupina D (Talin): 15.00 Slovaška - Estonija

18.00 Hrvaška - Latvija Lestvica

1.Nemčija 1 tekma - 1 zmaga (3 točke)

2. Latvija 1 - 1 (3)

3. Francija 1 - 1 (3)

4. Estonija 1 - 0 (0)

5. Hrvaška 1 - 0 (0)

6. Slovaška 1 - 0 (0)



*o razvrstitvi odloča število zmag, v primeru izenačenja pa najprej število točk, nato razmerje v nizih ...

Slovenske tekme skupinskega dela EP, Ostrava Petek, 3. september

20.15 Češka - Slovenija Sobota, 4. september

16.00 Črna gora - Slovenija Ponedeljek, 6. september

19.00 Slovenija - Belorusija Torek, 7. september

16.00 Slovenija - Bolgarija Sreda, 8. september

15.45 Italija - Slovenija