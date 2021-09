Dan po šoku do zanesljive zmage

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Ostravi na Češkem v drugem krogu evropskega prvenstva premagala Črno goro s 3:0 (17, 16, 16) in po porazu na uvodu z gostiteljico Češko prišla do prvih treh točk na lestvici predtekmovalne skupine B.

Črna gora : Slovenija 0:3 (-17, -16, -16) Ostravar Arena, sodnika: Gerothodoros (Grčija), Ferreira (Portugalska).



Črna gora: Minić, Babić, Žvicer 1, Strugar 1, Čačić 13, Lakčević, Ćinćur, Milić 4, Vuksanović 5, Ječmenica 3, Čulafić 9, Peruničić, Pavičevoić, Dubak.

Slovenija: T. Štern 16, Pajenk 4, Kozamernik 10, Šket, Vinčić 2, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik 1, Ropret, Urnaut 15, Čebulj 9, Možič 3.

V uvodnem krogu je Slovenija, ki brani srebro s prejšnjega EP, klonila proti češki reprezentanci, ki je bila boljša s 3:1. Tudi drugo tekmo so bolje odprli tekmeci. Črnogorci so dobili prvo točko in nato povedli s 5:3. Slovenija je naredila serijo štirih točk (7:5), dvakrat je zaključil kapetan Tine Urnaut, in Črnogorci so zahtevali prvi odmor.

Po njem so izenačili in tako je bilo potem do 12:12. Sledili sta dve zaporedni točki Slovencev (14:12) ter nov odmor Črnogorcev, ki pa tokrat ni vodil do izenačenja. Nasprotno, dobri servisi in uspešno ter raznovrstno zaključevanje napadov Slovencev so vodili do šestih točk prednosti (20:14). Pri 22:16 je pri začetnem udarcu Tončka Šterna dvakrat na kratko zmanjkalo svetlobe in po protestih Urnauta so sodniki spremenili odločitev ter dovolili ponovitev servisa. Štern je nato dvakrat zaključil z asom, drugič se je srečno žoga odbila od mreže za 24:16. Dejan Vinčić je zaključil uvodni niz (25:17).

Foto: CEV

Izbranci selektorja Alberta Giulianija so drugi niz začeli z vodstvom s 4:2, a so tekmeci izenačili. Slovenci so nato prišli do 7:4 in v nadaljevanju držali tri do štiri točke prednosti. Sredi niza je prednost slovenske izbrane vrste narasla na sedem točk (17:10, 21:14). Z dvema uspešnima blokoma je Slovenija prišla do prve zaključne žoge (24:15), izkoristila je drugo za osvojitev drugega niza.

V tretjem nizu prvič na dvoboju vodstvo od začetka

Tretji niz je bil prvi na tekmi, v katerem je Slovenija dobila uvodno točko, povedla je s 3:0 in 5:1. V nadaljevanju so se Črnogorci nekajkrat približali na dve točki, nazadnje pri 5:7. Po treh točkah Slovenije v nizu je bilo 10:5 in Črna gora je šla znova na posvet. Po odmoru je trikrat zaporedoma uspešno zaključila napade (8:10).

A je Slovenija odgovorila za 14:8 in sledil je nov odmor tekmecev. Po 16:11 je Urnaut zaporedoma izvrstno serviral za vodstvo z 20:11. V zaključku so priložnost za igro dobili tudi odbojkarji Slovenije, ki sicer niso veliko na parketu, Giulianiju pa na celotni tekmi sploh ni bilo treba zahtevati minute odmora.

V ponedeljek, 6. septembra, se bo ob 19. uri Slovenija v svojem tretjem dvoboju na tem EP pomerila z Belorusijo, nato bosta v torek in sredo še tekmi z Bolgarijo in Italijo.