Italijani pretrd oreh za Slovence

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu po treh zaporednih zmagah zabeležila drugi poraz. Po Češki jo je ugnala še Italija, ki tako v predtekmovalni skupini B ostaja neporažena. Poraz za Slovence ne bo usoden, pomeni le nekoliko slabše izhodišče pred izločilnimi boji. Še vedno so blizu drugega mesta, v katerem bo odločala četrtkova tekma med Italijo, ki je že prva, in Češko.

Slovenci proti pomlajeni italijanski reprezentanci niso bili na ravni tekme dan prej proti Bolgariji. Precej slabši so bili na sprejemu, dobili preveč asov, tudi v napadu pa ni šlo vse po načrtih, treba pa je priznati, da imajo veliko zaslug za vse to tudi odlični igralci italijanske vrste. Mogoče bi se tekma odvila drugače, če bi Slovenija izkoristila svojo priložnost v prvem nizu, ko je imela zaključno žogo in še napad za vodstvo z 1:0.

Italijani so si z zmago zagotovili prvo mesto skupinskega dela. Foto: CEV

Slovenci so tekmo odlično začeli, po zaostanku 3:4 so se po zaslugi prvega tempa in dveh napak tekmecev z delnim izidom 4:0 odlepili, vodili tudi 14:10, a po bloku napada Tončka Šterna so se približali na 14:15, po bloku poskusa Klemna Čebulja pa izenačili na 16:16. Odgovor Slovencev je bil silovit, Čebulj, Štern in sta popravili svojo napako, poskrbela, da je Slovenija spet povedla s štirimi točkami prednosti, a tudi ta prednost se je s štirimi zaporednimi točkami azzurrov stopila.

Izenačeno je bilo tudi na 23. točki, nato je Tine Urnaut priboril prvo zaključno žogo, Čebulj je imel napad za konec niza, a spet dobil blok. Sledil je še italijanski as, po dotiku mreže slovenskega bloka pa tudi vodstvo Italijanov z 1:0 v nizih.

Nesrečno izgubljen prvi niz je pri Slovencih pustil posledice, drugi niz so začeli nezbrano, tekmec je hitro prišel do prednosti 6:1. Selektor Alberto Giuliani je zamenjal organizatorja igre, Dejana Vinčića je zamenjal Gregor Ropret in igra se je tudi zaradi boljšega sprejema izboljšala, posledično pa tudi rezultat. S tremi zaporednimi bloki so prišli do vodstva 10:8.

Foto: CEV

Toda tudi to je bilo kratkotrajno. Italijani se niso zmedli, po bloku Šterna povedli s 15:13, prednost pa le še višali. Po napaki Čebulja za 18:23, je bil položaj slab, popravil pa ga ni niti Rok Možič, ki je zamenjal Čebulja.

V tretjem nizu je Giuliani zamenjal še blokerja, Matic Videčnik je v igro vstopil namesto Jana Kozamernika. Kazalo je, da bodo menjave pomagale, Slovenci so imeli pobudo, a le do izida 13:11. Toda nato so pet točk zapovrstjo dobili Italijani in ušli za tri, toda Slovenci, pri katerih je v igro na korektorsko mesto vstopil še Alen Šket, so jih še ujeli, izenačeno je bili še pri izidu 23:23, toda nato so Italijani z blokom zaustavili Urnauta in si priborili prestižno zmago.