"Morda je bolje, da ni bilo povsem preprosto"

Slovenska odbojkarska reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva upravičila vlogo favoritinje in s 3:1 izločila Hrvaško. Slovenci bodo v sredo nastopili v četrtem zaporednem četrtfinalu prvenstva stare celine, nasproti pa jim bo stal zmagovalec zadnjega dvoboja osmine finala med Francijo in Češko.

Slovenski odbojkarji bodo po letu 2015, 2017 in 2019 še četrtič zapored igrali v četrtfinalu evropskega prvenstva, na katero so pripotovali kot aktualni evropski podprvaki. V osmini finala so jih pričakali južni sosedi Hrvati, ki na koncu niso bili kos falangi Alberta Giulianija.

Na začetku obračuna, predvsem pa v tretjem nizu, ki so ga po seriji odličnih servisov Lea Andrića tudi dobili, so se sicer uspešno upirali Slovencem, a so ti v četrtem nizu povsem zagospodarili, ga dobili s 25:12 in napredovali s 3:1 v nizih.

"Seveda sem zelo vesel, da smo osvojili to zmago, saj je bila tekma težka. Nadzorovali smo potek srečanja, v tretjem nizu pa smo bili vsi presenečeni nad izjemno serijo začetnih udarcev Lea Andrića. Zelo dobro smo se odzvali v zadnjem nizu. Mogoče je bolje, da tekma ni bila povsem preprosta, saj smo tako bolje pripravljeni na naslednji, še pomembnejši dvoboj. Zdaj si bomo ogledali zadnjo tekmo osmine finala in videli, kdo bo naš nasprotnik. Favorit večerne tekme je seveda Francija," je po zmagi razmišljal selektor Giuliani.

"Pokazali, da smo kakovostnejši"

"Vedeli smo, da bo težko, že zaradi tega, ker gre za nacionalni derbi in sta bili obe ekipi zelo motivirani. Pokazali smo, da smo kakovostnejši," pravi Jan Kozamernik. Foto: CEV "Danes smo odigrali že kar solidno tekmo. Vedeli smo, da bo težko, že zaradi tega, ker gre za nacionalni derbi in sta bili obe ekipi zelo motivirani. Pokazali smo, da smo kakovostnejši. V tretjem setu smo na žalost nekoliko padli, ampak moramo tudi pohvaliti njihovega korektorja Andrića, ki je začetne udarce izvajal res vrhunsko. Četrtfinalna tekma bo zagotovo še veliko težja, zato bomo morali še dvigniti raven svoje igre in pokazati, da si zaslužimo uvrstitev v polfinale," je po uvrstitvi med osem najboljših izbranih vrst dejal Jan Kozamernik.

Tudi Jani Kovačič je navedel padec v igri, teh je bilo na tem prvenstvu kar nekaj: "Mislim, da smo danes zelo nihali v igri. Od zelo dobre igre do precej slabih trenutkov. To se nam ponavlja že vse prvenstvo. Ko pademo v svojevrstno luknjo, se težko spravimo iz nje. A pomemben je rezultat, to, da smo zmagali s 3:1, čeprav je bilo težko. Zdaj smo z mislimi že pri naslednji tekmi in čakamo nasprotnika v četrtfinalu."

Foto: CEV

V zadnjem nizu spet pokazali svojo pravo igro

"V četrtem nizu smo spet prikazali svojo igro, s katero smo dominirali do konca tekme," pravi Alen Pajenk. Foto: FIVB "Hrvati so sicer povedli s 6:2, ampak na srečo smo se hitro pobrali, ujeli smo priključek in stopnjevali svojo igro ter pripeljali dva niza do konca. Sledil je padec zbranosti in mogoče tudi malo sreče za Hrvate ob koncu tretjega niza, ko so res pritiskali s servisi in ga tudi osvojili. V četrtem nizu smo spet prikazali svojo igro, s katero smo dominirali do konca tekme," pa je po osvojeni četrtfinalni vozovnici dodal Alen Pajenk.

Akcija se bo začela v Gdansku, Slovenci po polfinale v sredo

Četrtfinale evropskega prvenstva se bo začel v torek, ko bodo najprej na delu branilci naslova Srbi in Nizozemci, v Gdansku bo nato sledil še obračun gostiteljev Poljakov, ki še ne poznajo poraza, in Rusov. V sredo si bodo v Ostravi najprej nasproti stali Italijani in Nemci, nato še Slovenci in zmagovalec današnjega obračuna Francije in Češke.