Giuliani našel novo službo

Po seriji slabših rezultatov se je moral Alberto Giuliani konec decembra posloviti od trenerskega stolčka poljskega kolektiva Asseco Resovia, za katerega igrata slovenska reprezentanta Klemen Čebulj in Jan Kozamernik in ki trenutno zaseda sedmo mesto poljske PlusLige.

57-letni Italijan je kaj hitro našel novega klubskega delodajalca. V prihodnje bo deloval v Grčiji, za sodelovanje se je dogovoril z drugouvrščeno ekipo grškega prvenstva Olympiacosom, pri katerem bo moči združil s še enim Slovencem Alenom Pajenkom.

Zanimanje kluba takoj pritegnilo njegovo pozornost

"Zanimanje kluba s takšno zgodovino v vseh športih, kot je Olympiacosa, je takoj pritegnilo mojo pozornost. Pred menoj so v odbojkarskem klubu delali odlični trenerji. Rad imam izzive. Poznam položaj, upam in verjamem, da lahko pomagam s svojimi izkušnjami ter da lahko skupaj s štabom in kakovostnimi igralci klub pripeljemo do rezultatov, ki si jih zasluži," je ob sklenitvi sodelovanja dejal Giulini.

Italijan je med letoma 2019 in 2021 uspešno vodil slovensko moško odbojkarsko reprezentanco, s katero je dvakrat zapored postal evropski podprvak. Pogodba, ki ga je vezala na slovensko izbrano vrsto, mu je potekla po zadnjem EP. Na Odbojkarski zvezi Slovenije odločitve o tem, kdo bo v prihodnje selektor slovenskih odbojkarjev, še niso sprejeli.