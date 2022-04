Predsednik slovenske odbojkarske zveze podpredsednik Mevze

V Luksemburgu je potekala skupščina srednjeevropskega odbojkarskega združenja Mevza, na kateri so predstavniki osmih držav članic izvolili novo vodstvo. Predsednica organizacije je postala Hrvatica Valentina Bifflin, predsedniku Odbojkarske zveze Slovenije Metodu Ropretu pa so zaupali vlogo podpredsednika tega regionalnega združenja.

Pod okriljem združenja Mevza že vrsto let potekajo conska klubska in reprezentančna tekmovanja v odbojki in odbojki na mivki. Prvotnim šestim članicam, Avstriji, Češki, Hrvaški, Madžarski, Slovaški in Sloveniji, sta se na željo Evropske odbojkarske konfederacije (CEV) pridružila še Ciper in Izrael, potem, ko je Mevzo vrsto let vodila Avstrija, pa so se predstavniki držav asociacije zdaj odločili za novo vodstvo.

Odslej bo na čelu srednjeevropskega združenja generalna sekretarka Hrvaške odbojkarske zveze, Valentina Bifflin.

V vodstvu Mevze bo imela svojega predstavnika tudi Slovenija, saj je bil predsednik Odbojkarske zveze Slovenije, Metod Ropret, izvoljen za podpredsednika, zadolžen pa bo tudi za nadzor nad financami, vlogo finančnega revizorja pa bo opravljal Gregor Humerca, generalni sekretar OZS. Ob Ropretu bosta kot podpredsednika delovala še predsednik avstrijske zveze, Gernot Leitner in generalni sekretar madžarske zveze, Zsolt Ludvig.

"Menim, da je prav, da je v srednjeevropski asociaciji prišlo do sprememb. Zadnja leta se nismo organizirali na ravni, na kakršni bi se morali. Posledično se je to odražalo na slabi udeležbi klubov v srednjeevropskih tekmovanjih. Moja želja je, da bi v njih igrali predstavniki iz vseh držav in temu do sedaj ni bilo tako," je za OZS povedal Ropret.

Ta pravi, da vidi prihodnost v vključevanju in povezovanju. "Zase osebno pa lahko rečem le, da izvolitev za podpredsednika le še potrjuje, da je slovenska odbojka tudi v srednjeevropskem prostoru prepoznana, da imajo tako klubi kot reprezentance pomembno vlogo in temu primerno nam je pripadla ta vloga," je po koncu skupščine dejal Ropret.

Osrednji prostori združenja Mevza ostajajo na Dunaju, medtem ko bodo administrativne naloge odgovorni opravljali v Zagrebu.

Odbojkarji slovenskega kluba ACH Volley so z osvojenimi 12 naslovi prvaki najuspešnejši klub v ligi Mevza.