Znan sistem kvalifikacij za OI Pariz 2024

Svetovna odbojkarska zveza je sporočila, kakšen bo sistem kvalifikacij za odbojko in odbojko na mivki za uvrstitev na olimpijske igre v Parizu. Za olimpijsko vozovnico se bodo potegovali tudi slovenski odbojkarji in odbojkarice.

V francoski prestolnici se bo za olimpijsko zlato potegovalo po 12 ženskih in moških odbojkarskih reprezentanc. Poleg Francije, ki bo na olimpijskem turnirju nastopila kot gostiteljica, si bo vozovnico za Pariz zagotovilo še 11 reprezentanc. V kvalifikacije se jih bo podalo 24, glede na svetovno lestvico pa bodo razvrščene v tri skupine po osem. Katere reprezentance bodo dobile pravico nastopa, bo FIVB sporočila konec oktobra letos. Trije kvalifikacijski turnirji se bodo sicer odvijali septembra oz. oktobra prihodnje leto, na olimpijske igre pa se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz vsake skupine.

Preostalih pet mest na olimpijskem turnirju bo zasedlo pet najvišje uvrščenih reprezentanc na lestvici FIVB, in sicer glede na stanje po odigranem rednem delu Lige narodov 2024. Pri tem bo FIVB upoštevala še naslednja kriterija: v Pariz se bo uvrstila na lestvici najvišje postavljena reprezentanca oz. reprezentance s celine, ki za olimpijski turnir še nima predstavnika; v Pariz se bo uvrstila na lestvici najvišje postavljena reprezentanca oz. reprezentance do zapolnitve vseh preostalih mest.

FIVB je še sporočila, da bo olimpijski turnir v Parizu potekal po spremenjenem formatu. Reprezentance bodo namreč namesto v dve skupini po šest razdeljene v tri skupine po štiri. Najboljši dve ekipi iz vsake skupine ter najboljši dve tretjeuvrščeni reprezentanci se bodo uvrstile v izločilne boje, ki se bodo začeli s četrtfinalnimi obračuni.

Na olimpijskem turnirju za odbojko na mivki bo imelo pravico nastopa po 24 ženskih in moških dvojic, Francija ima kot gostiteljica zagotovljeno eno mesto, iz posamezne države pa se v Pariz 2024 lahko uvrstita po dve dvojici, in sicer glede na tri kriterije. Po eno mesto v ženski in moški konkurenci bo pripadlo svetovnim prvakom iz leta 2023 oziroma državi zmagovalki; v Parizu bo igralo 17 najvišje uvrščenih dvojic na olimpijski lestvici, za katero se bo upoštevalo 12 najboljših rezultatov, doseženih med 1. januarjem 2023 in 10. junijem 2024; po pet mest v ženski in moški konkurenci bo pripadlo zmagovalcem petih celinskih pokalov.

