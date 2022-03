Začenja se boj za finale

Začenja se polfinale moškega odbojkarskega prvenstva. V tej sezoni v domačem prvenstvu še neporaženi odbojkarji ACH Volleyja se bodo za finale merili s Panvito Pomgrad, branilcem naslova OK Merkur Maribor pa bodo nasproti stali člani Calcit Volleyja. Prvi tekmi bosta v Tivoliju in v dvorani Lukna.

Oranžni zmaji so se v rednem delu državnega prvenstva s Panvito srečali trikrat in vselej zmagali s 3:0 v nizih. Bolj napeto je bilo v drugem polfinalnem paru med aktualnimi državnimi prvaki Mariborčani in Kamničani. Dvakrat so zmagali Štajerci (s 3:1), enkrat pa člani Calcita (s 3:1).

V finale bosta napredovali ekipi, ki bosta prvi zmagali dvakrat. Drugi polfinalni tekmi sta predvideni 13. in 14. aprila.