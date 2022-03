Kvartet na gostovanju lovi polfinale

Na sporedu so druge četrtfinalne tekme državnega odbojkarskega prvenstva za moške. Na prvih tekmah so bili uspešni vsi gostitelji. V domačem prvenstvu še neporaženi ACH Volley je s 3:0 v nizih opravil z odbojkarji z Raven na Koroškem. Z enakim rezultatom so bili uspešni tudi člani Salonit Anhovo in branilci naslova Merkur Maribor. Calcit Volley je imel še največ težav, a so bili ob zaključkih nizov dovolj zbrani, da so si priigrali zmago s 3:1 v nizih.