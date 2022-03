Znane so vse polfinalistke

Znani sta še zadnji polfinalistki slovenskega odbojkarskega prvenstva za ženske. Branilkam naslova Kamničankam in Mariborčankam so se po hudem boju in petih nizih na odločilni peti tekmi pridružile Šempetranke in Novogoričanke. Prve so izločile Grosupeljčanke, druge pa Ankarančanke.

Šempetranke nadaljujejo tradicijo uvrstitev v polfinale državnega prvenstva. To jim je uspelo četrtič zapovrstjo, zato pa so se morale potruditi bolj, kot je marsikdo pričakoval. Tretja ekipa po rednem delu se je mučila s šesto, strla jo je šele v "tie breaku" tretje, odločilne tekme. Kazalo je, da bodo gostiteljice, ki so izgubile prvo tekmo v domači dvorani, nato pa zmagale v Grosupljem, tokrat gladko premagale. Zanesljivo so dobile prva dva niza, a na začetku tretjega so popustile, v njem so že zaostajale s 6:14 in tudi 10:18, nato pa se končnici tekmicam približale, a do preobrata ni prišlo. S slabo igro so nadaljevale v četrtem nizu, tako da je bil potreben peti. Tudi v njem ni manjkalo preobratov, a po izidu 13:13 so domače vendarle dosegle dve zaporedni točki, tekmo je končala Neja Vidali, ki je bila s 15 točkami tudi najučinkovitejša domača igralka. Grosupeljčankam za zmago ni zadostovalo deset asov in 14 blokov, pet jih je dosegla Naja Kukman.

Podobno težko delo kot Šempetranke so imele Novogoričanke, čeprav se je v tem dvoboju nekaj takega pričakovale. Novogoričanke so na drugem gostovanju - na prvem so bile neuspešne, dva niza dobile zanesljivo, dva pa izgubile. Tako so morale reči reševati v petem, v katerem je glavno vlogo odigrala srbska sprejemalka Anastasija Sekulić, ki je po izidu 6:6 pokazala nekaj dobrih servisov, dosegla as in še točko v napadu, za vodstvo 10:6 pa je z dvema točkama poskrbela Lara Rituper. Domače so se pozneje še približale na dve točki zaostanka, več pa jim ni uspelo.

V novogoriški vrsti je bila z 18 točkami spet najučinkovitejša Selena Leban, poleg Seličeve, ki je dosegla 16 točk, pa se je s servisi izkazala Ana Žigon, dosegla je pet asov.