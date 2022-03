Brez presenečenja: za krono znova Mariborčanke in Kamničanke

Mariborčanke so tudi na drugi polfinalni tekmi Sip Šempeter premagale s 3:0 in se zanesljivo uvrstile v finale, v katerem jih čakajo branilke naslova iz Kamnika.

Odbojkarice Nove KBM Branik so se v finalu državnega prvenstva pričakovano pridružile branilkam naslova Calcit Volley, ki so v ponedeljek še drugič premagale GEN-I Volley. Mariborčanke so po gladki zmagi s 3:0 na prvi tekmi proti Sipu Šempetru tokrat v gosteh spet zmagale s 3:0 (18, 17, 10). Gre za ponovitev zadnjega finala, v katerem so s 3:0 v zmagah (vse tekme so dobile s 3:2) dobile Kamničanke.

zbranke Bruna Najdiča so upravičile vlogo favorita proti Šempetrankam in se bodo za državni naslov pričakovano merile s Kamničankami. Štajerke so bile na obeh polfinalnih tekmah zelo zanesljive in v finale prišle brez oddanega niza.

Mariborčanke so v prvem nizu prvič resneje pobegnile pri 15:11, pozneje pa prednost le še povečale in zanesljivo prišle do novega niza v tem dvoboju.

Drugi niz je potekal po podobnem scenariju, domače so bile v uvodu boljše in v prednosti za nekaj točk, toda gostje so jih ujele pri 7:7, nato pa tehtnico nagnile na svojo stran. Kmalu so prišle do prednosti štirih točk ter nato zanesljivo slavile tudi v tem nizu.

V zadnjem pa so gostje prevladovale od začetka, povedle so z 9:1, tako da je bil zmagovalec hitro odločen. Z asom je tekmo končala Mirta Velikonja Grbac, ki je skupaj dosegla 11 točk, toliko kot Lorena Lorber Fijok, več sta jih prispevali Monika Potokar (15) in Anamaria Galić (14.). Pri domačih je osem točk zbrala Tali Lekše.

Novogoričanke po napornih četrtfinalnih tekmah z Ankaranom niso imele več dovolj moči, zaradi poškodbe je manjkala tudi njihova prva korektorica Neli Goršek. Kamničanke so tako na drugi polfinalni tekmi prevladovale v vseh elementih odbojkarske igre.

V začetku prvega niza so se domače z asom Polone Marušič še približale na točko zaostanka (4:5), toda Kamničanke so spet pobegnile za štiri (9:5). Na servis Eve Pavlović Mori so Kamničanke s petimi zaporednimi točkami, zadnjo je prispevala Olivera Brulec Kostić, domačinkam pobegnile za devet točk (15:9). Pavlović Morijeva je izvajala še devet začetnih udarcev, vse do 24:9. Dosegla je sicer le en as, zato pa so bile njene soigralke učinkovite v napadu in bloku.

Domače so bolje začele drugi niz in vodile s 6:3. A polminutni odmor gostujočega trenerja Gregorja Rozmana je Kamničanke prebudil, po zadnjem izenačenju GEN-I Volleyja na 9:9 pa so gostje prišle do štirih točk prednosti (14:10) in ob koncu z delnim izidom 5:1 odločile še ta niz.

Na servis Katje Mihevc so gostje v tretjem povedle s 4:0, po asu Brulec Kostićeve je bilo že 8:2. Domačim ni pomagal niti odmor, gostje so dosegle še tri točke in praktično že takrat dokončno dobile tekmo. Zadnjo točko pa je dosegla Naja Boisa.