Ljubljana bo gostila najboljše klube lige prvakov

V Ljubljani bo 22. maja na sporedu nov odbojkarski spektakel. Slovenska prestolnica bo prizorišče velikega finala lige prvakov in prvakinj, v Areni Stožice pa se bosta za prestižno zmago pomerili po dve najboljši ekipi v letošnji sezoni, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Potem ko se je v Ljubljani leta 2017 odvijalo svetovno prvenstvo za ženske do 23 let, leta 2019 pa so se slovenski odbojkarji v boj za evropski prestol podali pred nabito polnimi tribunami Arene Stožice, bo Slovenija zdaj gostila še finale elitnega klubskega tekmovanja za moške in ženske, CEV Champions League Volley 2022 Super Finals.

K nam tako prihajajo največji zvezdniki in zvezdnice evropske, pa tudi svetovne odbojke, pred najboljšimi ekipami, ki se borijo za uvrstitev v finale, pa so le še polfinalni obračuni. Pri ženskah so si boj za zlato odličje že zagotovile aktualne prvakinje, odbojkarice A. Carraro Imoco Conegliana, njihove tekmice pa bodo zmagovalke dvoboja dveh turških ekip, VakifBanka in Fenerbahčeja Opet Istanbul.

Pri moških se bodo odbojkarji moštva Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, ki branijo naslov prvakov iz lanske sezone, v polfinalu srečali s še drugim poljskim moštvom, Jastrzebski Weiglom, medtem ko drugi polfinalni par tvorita italijanska predstavnika, Trentino Itas in Sir Sicoma Monini Perugia. Evropska odbojkarska konfederacija (CEV) je za zdaj edina zveza v družini ekipnih športov, ki se je odločila za skupno izvedbo finala za ženske in moške. V tem formatu bomo konec prestižne lige prvakov in prvakinj spremljali tretjič. Leta 2019 ga je gostil Berlin, leta 2021 Verona, tokrat pa bo prizorišče ljubljanska Arena Stožice.

Predsednik CEV: Edinstveni dogodek prihaja v Ljubljano

"Z odločitvijo, da finale lige prvakov in prvakinj izvedemo v omenjenem formatu, smo odbojki in mednarodnemu športu na splošno dali nove razsežnosti. Zdaj ta edinstveni dogodek prihaja v Ljubljano, v prestolnico naroda, ki niza izjemne uspehe in diha z odbojko. Ljubitelje odbojke iz vse Evrope vabim v Ljubljano, da si ogledajo spektakel na najvišji mogoči ravni. Rad bi se zahvalil tudi Mestni občini Ljubljana ter našim kolegom in prijateljem z Odbojkarske zveze Slovenije za njihovo sodelovanje in vse napore, ki jih vlagajo v izvedbo tega zahtevnega projekta," je ob dodelitvi organizacije finala Sloveniji dejal predsednik CEV Aleksandar Boričić.

Predsednik OZS Metod Ropret, ki je po vrsti odmevnih projektov v zadnjih letih, med drugim tudi organizaciji gala prireditve evropske zveze ter žreba lige prvakov in prvakinj, ki smo ju lani spremljali na Ljubljanskem gradu, dejal, da se slovenska zveza pri tem ne bo ustavila, svoje napovedi zdaj znova uresničil: "Predstavnikom CEV in evropskih zvez smo že leta 2019 pokazali, kaj Slovenija zmore. Lani smo to le še potrdili, zdaj pa je pred nami nov izziv. Zagotovo nismo pričakovali, da se bo tako kmalu ponudila priložnost, da potrdimo sloves vrhunskega organizatorja tekmovanj in dogodkov na najvišji ravni, in čeprav se nam včasih zdi, da z le petimi zaposlenimi stopamo v prevelike čevlje in da bi morali obseg aktivnosti vendarle zmanjšati, takšne izjemne priložnosti nismo mogli izpustiti iz rok. Prepričan sem, da bodo ljubitelji odbojke spremljali vrhunsko odbojko in na OZS se skupaj z našimi partnerji, še posebej Mestno občino Ljubljana, finala že zelo veselimo."

Vstopnice za ogled finalnih tekem, ki bosta v nedeljo, 22. maja, bodo naprodaj od 8. aprila, ko bodo tudi že znani vsi finalisti. Slovenska in evropska zveza v Ljubljani pričakujeta ljubitelje odbojke iz vse Evrope.

