Slovenke dobile nasprotnice v boju za odbojkarsko EP

Uvodna tekma kvalifikacij bo 20. avgusta, prve nasprotnice Slovenk pod vodstvom novega selektorja Marca Bonitte bodo Gruzijke.

Slovenija bo letošnjo reprezentančno sezono začela v srebrni evropski ligi in se na tekmah s Švedsko, Portugalsko, Estonijo in Luksemburgom skušala prebiti v elitno zlato ligo.

Konec avgusta bodo sledile kvalifikacije za evropsko prvenstvo, na katerem so Slovenke do zdaj igrale dvakrat, v letih 2015 in 2019, ko so z uvrstitvijo v osmino finala dosegle tudi najboljši izid do zdaj.

Evropska odbojkarska zveza (CEV), ki štirih držav prirediteljic evropskega prvenstva 2023 še ni razkrila, je zdaj objavila kvalifikacijske skupine. Slovenke bodo kot prve nosilke skupine D igrale z Avstrijo, Azerbajdžanom in Gruzijo. Uvodoma se bodo na domačem parketu srečale z Gruzijkami, obračun bo na sporedu 20. ali 21. avgusta. Nato bodo 24. avgusta gostovale v Avstriji in se tri dni pozneje doma pomerile z Azerbajdžanom. Povratna tekma v Bakuju bo 3. ali 4. septembra, 7. septembra bo Slovenija gostila Avstrijo, za konec kvalifikacij pa 10. septembra potovala še v Gruzijo.

Na EP se bodo uvrstile po dve najboljši reprezentanci iz vsake kvalifikacijske skupine, neposreden nastop pa si je že zagotovilo 12 reprezentanc, štiri organizatorice in osem najboljših z lestvice CEV.

* kvalifikacijske skupine za EP 2023:

- skupina A: Hrvaška, Izrael, Romunija, Ferski otoki

- skupina B: Češka, Finska, Črna Gora, Islandija

- skupina C: Ukrajina, Madžarska, Portugalska, Ciper

- skupina D: Slovenija, Avstrija, Azerbajdžan, Gruzija

- skupina E: Slovaška, Španija, Danska, Latvija

- skupina F: Grčija, Bosna in Hercegovina, Norveška, Švica