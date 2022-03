Mariborčani so odločili: Najboljši so Fainova, Trajković, odbojkarji ...

V Mariboru so se drevi poklonili največjim športnim uspehom preteklega leta. Za naj športnico in športnika leta 2021 sta bila med posamezniki plavalka Katja Fain in znova taekwondoist Ivan Trajković. Med ekipami sta letos vrh zasedla oba odbojkarska kolektiva - moški Merkur Maribor in znova ženska ekipa Nova KBM Branik.

Fainova si je letošnje priznanje prislužila z bronastim odličjem na evropskem prvenstvu v kratkem bazenu v Kazanu, Trajković pa s petim mestom na olimpijskih igrah v Tokiu. V ženski konkurenci je bila druga kickboksarka Urša Terdin, tretja gorska kolesarka Monika Hrastnik, v moški pa drugi plavalec Martin Bau, tretji pa odbojkar Rok Možič.

Odbojkarice so lansko sezono zaključile na drugem mestu in še naprej ohranjajo primat med ženskimi kolektivnimi športi, med moškimi pa so tokrat na vrh stopili njihovi odbojkarski kolegi, ki so si po dolgem času znova priigrali naslov državnih prvakov.

Za ekipo leta v individualnih športnih panogah so razglasili judoiste Branika, ki so lani osvojili drugo mesto v državnem prvenstvu, trenerka leta 2021 pa je postala Metka Sparavec Malenko, pod okrilje katere sodita tudi oba najboljša mariborska plavalca.

Slovesna prireditev, na kateri nagrade delijo že od leta 1973, je potekala v kongresnem centru hotela Habakuk. Nekaj najboljših mariborskih športnikov se zaradi športnih obveznosti ni uspelo udeležiti dogodka, med njimi Fainova in Hrastnikova, pa tudi odbojkar Rok Možič, ki si kruh služi v močni italijanski ligi.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Med ekipami sta letos vrh zasedla oba odbojkarska kolektiva - moški Merkur Maribor in znova ženska ekipa Nova KBM Branik. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Zbrane so nagovorili predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec, prvi mož Športne zveze Maribor Tomaž Barada ter mariborski župan Saša Arsenovič, ki so nato tudi podeljevali priznanja.

Bronasta priznanja OKS so prejeli Alja Sedonja in Bor Rehak Friš za drugi mesti na evropskem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih ter taekwondoistka Urša Terdin kot članica ekipe, ki je osvojila drugo mesto na evropskem prvenstvu. Srebrno priznanje sta prejela Rok Bračko in Rok Možič za uspešno tekmovanje v odbojki na mivki.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za najbolj perspektivno športnico Maribora je bila tokrat razglašena atletinja Petja Klojčnik, ki je na mladinskem balkanskem prvenstvu v Sofiji v teku na 800 metrov osvojila srebrno medaljo, najbolj perspektivni športnik pa je postal kickboksar Timotej Zavec, ki je lani postal svetovni članski prvak v disciplini light contact.

Med športniki invalidi je nagrado prejelo Društvo gluhih in naglušnih Podravja za popularizacijo invalidskega športa in vključenost invalidov v športne dejavnosti, njihova šahovska ekipa pa je postala ekipa leta za doseženo prvo mesto na državnem prvenstvu.

Športnica leta med invalidi je postala smučarka Kaja Debevec, najboljši športnik invalid pa je bil tenisač Marino Kegl. Cizljevo plaketo za dolgoletno in uspešno delo v boksu, ki ga je strnil tudi v knjigi z naslovom 13. runda, je prejel Edvard Pleteršek.