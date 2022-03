Pahor odlikoval Janjo Garnbret in Benjamina Savška

Kot so sporočili iz urada predsednika, je Pahor športnikoma državni odlikovanji zlati red za zasluge podelil za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem.

Tako Garnbretova kot Savšek sta bila lani med najuspešnejšimi slovenskimi športniki, oba sta na olimpijskih igrah v Tokiu osvojila tudi zlato medaljo. Janja Garnbret je ob koncu lanskega leta prepričljivo postala tudi športnica leta v Sloveniji, medtem ko je bil Savšek v ostri konkurenci dveh kolesarjev Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča ter košarkarja Luke Dončića v tem glasovanju četrti.

V obrazložitvi podelitve odlikovanj so Janjo Garnbret označili za nepremagljivo in neponovljivo ter nesporno kraljico svojega športa. Je olimpijska prvakinja, na SP je osvojila šest naslovov svetovne prvakinje, je štirikratna skupna zmagovalka svetovnega pokala, zmagala je v seštevku svetovnega pokala v balvanih in svetovnega pokala v težavnosti.

Janja Garnbret Foto: Anže Malovrh STA

Garnbretova: Plezanje je stalnica v mojem življenju

Zlata medalja na olimpijskih igrah v Tokiu je krona njene izjemno uspešne kariere, v kateri pa še zdaleč ni rekla zadnje besede. Plezanje je njeno življenje. V steni se počuti najbolj živo, počuti se svobodno in je nepremagljiva. Zlata Janja Garnbret je s svojo trdno in ob tem dobro voljo izjemen navdih vsem. V njenih očeh so iskre, ki ne lovijo dosežkov, ampak predvsem presežke. Janja Garnbret je vzornica številnim mladim, ki so se predvsem zaradi nje odločili preizkusiti v športnem plezanju, so v Pahorjevem kabinetu strnili opis ene najboljših slovenskih športnic.

"Zahvaljujem se za nagrado, dobiš jo enkrat v življenju. Vesela sem, da imamo za predsednika takšnega športnega privrženca, vaše navijanje nam je vedno spodbuda. Plezanje je stalnica v mojem življenju, ki mi vedno prinese veselje, in prepričana sem, da je to prava pot, ki sem jo izbrala pred več kot desetimi leti. Ob takšni nagradi se spomniš vseh težkih trenutkov in si vesel, da si se odločil za takšno pot," je na podelitvi dejala Garnbretova.

Podobno velja za "tekmovalca s pretanjenim občutkom za obvladovanje brzic in športnika, po katerem se zgledujejo tako mlajši kot starejši tekmovalci". Član ljubljanskega Kajak kanu kluba Tacen je kolajne osvajal že v mlajših kategorijah, vrhunske rezultate pa je dosegel na največjih tekmovanjih v članski konkurenci.

Z osvojenimi 18 medaljami na največjih tekmovanjih se je Savšek zapisal v zgodovino kot eden najboljših slovenskih športnikov. Prvi medalji z evropskega prvenstva so sledili trije naslovi evropskega prvaka, naslov svetovnega prvaka, srebrni medalji s svetovnih prvenstev v leiha 2014 in 2015 ter bronasta medalja na svetovnem prvenstvu leta 2013.

Foto: Boštjan Boh

Savšek: Hvala vsem, ki zaznamujete mojo pot in prispevate k mojim uspehom

Na OI v Tokiu je s sanjsko vožnjo priveslal do edinega odličja, ki mu je v karieri še manjkalo. Z zlato olimpijsko medaljo v slalomu na divjih vodah je postal četrti kanuist na divjih vodah na svetu, ki je osvojil naslov olimpijskega, svetovnega in evropskega prvaka. Ne odlikujejo pa ga zgolj športni uspehi, temveč tudi njegova osebnost, saj je vzor novim generacijam slovenskih kanuistov in kajakašev, so v utemeljitvi priznanja zapisali v predsednikovem uradu.

"Priznanje zlatega reda mi veliko pomeni. Daje mi vedeti, da je bil moj vložen trud v zastopanje domovine na tekmovanjih opažen in nekaj pomeni tudi doma, kjer je najlepše biti cenjen. Hvala vsem, ki zaznamujete mojo pot in prispevate k mojim uspehom. Smo majhen narod, narejen za velike uspehe. Iskrena hvala iz srca, da smo skupaj najboljši," pa je po prejemu priznanja dejal Savšek.