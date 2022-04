Tretji turnir odbojkarske lige narodov v Gdansku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je sporočila, da se bo tretji turnir elitne lige narodov, ki bi ga moralo gostiti rusko Kemerovo, odvijal v Gdansku. Slovenci se bodo za najvišja mesta tako borili v Braziliji ter na Filipinih in Poljskem.

Slovenski odbojkarji, ki se bodo na pripravah za novo sezono zbrali 9. maja, bodo v ligi narodov nastopili drugič. Lani so v Riminiju na koncu zasedli četrto mesto, letos pa jih v elitni druščini čaka nov izziv.

Ligo narodov bodo začeli 8. junija v Braziliji, ko se bodo v tamkajšnji prestolnici pomerili z izbrano vrsto ZDA, sledili pa bodo še obračuni proti gostiteljem in Avstralcem. Na četrtega tekmeca, ki bo v ligi zamenjal Rusijo, Slovenci še čakajo.

Drugi turnir se bo 21. junija začel na Filipinih, kjer se bodo varovanci novega selektorja Avstralca Marka Lebedewa srečali z Nizozemsko, Argentino, Italijo in Japonsko. V Gdansku pa bodo uvodno tekmo 6. julija igrali proti Srbiji, zatem pa še proti gostiteljem Poljakom, Bolgarom in Irancem.

Zaključni turnir bo od 18. do 24. julija, prizorišče za zdaj še ni znano. Mednarodna zveza prav tako še ni sporočila, kdo bo organizator svetovnega prvenstva za moške, ki bi prvotno moralo biti v Rusiji.

Zato pa je ob prepovedi ruskih in beloruskih reprezentanca znana ekipa, ki bo v ženski ligi narodov zamenjala Rusijo; namesto zbornaje bo to sezono v ligi nastopala Bolgarija, so še zapisali pri FIVB.