Znano je, kdo bo na SP, ki bo tudi v Stožicah, zamenjal Ruse

Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je dan po tem, ko je postalo jasno, da bo svetovno prvenstvo za odbojkarje, ki bi moralo biti v Rusiji, potekalo v Sloveniji in na Poljskem, potrdila še, da bodo izločene Ruse na prvenstvu zamenjali Ukrajinci. Ti zasedajo najvišje mesto na svetovni lestvici.

Svetovno prvenstvo v odbojki za moške bi moralo med 26. avgustom in 11. septembrom potekati v Rusiji, a ji je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB), potem ko je kar nekaj udeleženk napovedalo bojkot, če bo potekalo v Rusiji, gostiteljstvo le odvzela in jo izključila.

V četrtek je postalo jasno, da bosta svetovno prvenstvo gostili Slovenija in Poljska, danes pa še, kdo bo po ruski invaziji na Ukrajino zamenjal izključene Ruse. To bodo Ukrajinci.

Stožice bodo gostile dve skupini SP V Stožicah bodo potekali boji slovenske skupine in še ene od šestih skupin. Foto: Grega Valančič/Sportida Svetovno prvenstvo bo v Sloveniji v Areni Stožice, ta bo ob obračunih v skupini, v kateri bo nastopila Slovenija, gostila še eno od tekmovalnih skupin. Za zdaj je tudi že znano, da bodo svetovne prvake okronali na Poljskem. Naslov bodo branili Poljaki, ki bodo doma naskakovali tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov.

24 reprezentanc, razdeljenih v šest skupin

Prvenstvo bo izvedeno v prvotnem terminu, in sicer med 26. avgustom in 11. septembrom. Sodelovalo bo 24 reprezentanc.

Slovenija, ki jo s selektorskega položaja po novem vodi Mark Lebedew, bo igrala v skupini D. Njeni nasprotniki bodo olimpijska prvakinja Francija, Nemčija in Kamerun.

FIVB je bila zaradi spremembe organizatorja primoran prilagoditi tudi sistem tekmovanja. Za naslov svetovnih prvakov, ki ga bodo branili Poljaki, se bo sicer še vedno potegovalo isto število reprezentanc, a bodo te po novem razdeljene v šest skupin s štirimi reprezentancami, ki se bodo v okviru posamezne skupine pomerile vsaka z vsako. Slovence pred svetovnim prvenstvom čaka še drugi nastop v Ligi narodov. Foto: FIVB

Najboljši dve ekipi vsake skupine in štiri najboljše tretje v osmino finala

Najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine se bosta uvrstili v izločilne boje, v katerih bomo spremljali še štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe.

Obračunom osmine finala bodo sledila še četrtfinalna srečanja, nato pa se bodo štiri najuspešnejše reprezentance podale v boj za odličja. Skupno bo na svetovnem prvenstvu odigranih 52 tekem.

Slovenci so do zdaj na SP nastopili le enkrat, pred štirimi leti, ko so bili 12.