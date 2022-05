Novi selektor in varovanci proti Hrvatom po prve odgovore

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo po dobrem tednu priprav v Ljubljani – te so začeli tudi štirje novinci – odigrala prvo pripravljano srečanje s Hrvaško. Slovenska zasedba, ki jo bo na tekmi prvič vodil novi selektor Avstralec Mark Lebedew, še ne bo popolna. V soboto sledi še eno pripravljalno srečanje z južno sosedo.

Slovenci bodo v začetku prihodnjega tedna odpotovali v Srbijo, kjer se bodo pomerili s tamkajšnjo izbrano vrsto, sklepni del priprav pa bodo opravili v Bolgariji.

Ligo narodov bodo začeli v Braziliji Slovenci bodo Ligo narodov začeli 7. junija v Braziliji. Foto: FIVB

Na prizorišče prvega turnirja Lige narodov v Brazilijo bodo odpotovali 4. junija, prva tekma lige narodov jih čaka 7. junija po brazilskem času proti ZDA.

Sledila bosta turnirja Lige narodov na Filipinih, ki bodo najboljše reprezentance sveta gostili med 21. in 26. junijem, in v Gdansku, kjer bo turnir od 5. do 10. julija. Veliki finale tekmovanja z najboljšo osmerico se bo 20. julija začel v Bologni.

Liga narodov bo za večino reprezentanc ogrevanje za svetovno prvenstvo, ki ga bo gostila tudi Slovenija. Potekalo bo med 26. avgustom in 11. septembrom. Slovenci so v skupini s Francozi, Nemci in Kamerunci.

Pripravljalna tekma, Ljubljana Petek, 20. maj

Slovenija - Hrvaška

Urnaut zapušča Zenit Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut po eni sezoni zapušča Zenit iz St. Peterburga. Klub, ki je v ruskem prvenstvu letos zasedel četrto mesto, mu po poročanju klubske spletne strani po izteku pogodbe ni ponudil nove, kar je povsem razumljivo, saj je imel Korošec veliko težav s poškodbami. Triintridesetletni sprejemalec je zadnjo tekmo za Zenit odigral 25. januarja, na nekaterih tekmah pa je zaradi poškodbe, ki mu ni dovoljevala skokov, igral na mestu libera. Dodatna oteževalna okoliščina je tudi izključitev ruskih klubov z evropskih tekmovanj. Urnaut se je Zenitu pridružil avgusta lani, prehod pa je bil precej odmeven, poljski klub Jastrzembski, s katerim naj bi Urnaut že sklenil dveletno sodelovanje, ga je obtožil neetičnega ravnanja.



Širši seznam reprezentance Podajalci: Dejan Vinčić (VfB Friedrichshafen, Nem), Gregor Ropret (Cambrai Volley, Fra), Gregor Pernuš (ACH Volley Ljubljana), Uroš Planinšič (OK Merkur Maribor)

Sprejemalci: Tine Urnaut (Zenit St. Peterburg, Rus), Klemen Čebulj (Asseco Resovia Rzeszów, Pol), Rok Možič (Verona Volley, Ita), Žiga Štern (Foinikas Syros, Grč), Jan Klobučar (OK Kamnik), Jure Okroglič (ACH Volley Ljubljan), Črtomit Bošnjak (OK Črnuče)

Korektorji: Tonček Štern (Gas Sales Bluenergy Piacenza, Ita), Alen Šket (ACH Volley Ljubljana), Nik Mujanovič (OK Kamnik), Mitja Gasparini (Calcit Volley)

Srednji blokerji: Jan Kozamernik (Asseco Resovia Rzeszow, Pol), Alen Pajenk (Olympiacos, Grč), Sašo Štalerkar (Panathinaikos, Grč), Matic Videčnik (ACH Volley Ljubljana), Danijel Koncilja (AS Cannes, Fra), Janž Janez Kržič (OK Merkur Maribor)

Prosta igralca: Jani Kovačič (ACH Volley Ljubljana), Alan Košenina (OK Merkur Maribor)