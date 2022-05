"Za menoj je zelo turbulentna klubska sezona, začeli smo zelo slabo, v nadaljevanju le obrnili nov list, a to ni bilo to, kar smo si želeli. Je pa take stvari treba požreti in se iz njih nekaj naučiti. Misli so zdaj usmerjene v reprezentanco. Poletje bo razgibano. Veselim se domačega svetovnega prvenstva, upam, da bodo Stožice znova pokale po šivih," ob začetku priprav slovenske odbojkarske reprezentance pravi srednji bloker Jan Kozamernik.

Za Janom Kozamernikom je zahtevna klubska sezona, ki jo je prvič preživel na Poljskem v dresu Asseco Resovie, pri katerem je moči združil še z enim reprezentantom, Klemnom Čebuljem. Tekmovalno obdobje se za klub iz Rzeszowa ni začelo po njegovih željah, decembra so se razšli z nekdanjim selektorjem slovenske reprezentance Albertom Giulianijem in pot nadaljevali pod taktirko Marcela Mendeza ter na koncu zasedli peto mesto.

Treba je bilo predelati in se nekaj naučiti

"Zagotovo je bila to zelo turbulentna sezona, začeli smo zelo slabo, a mislim, da smo v nadaljevanju in na koncu le obrnili nek nov list, prikazali veliko boljše predstave kot na začetku. To ni bilo to, kar smo si želeli od klubske sezone. A take stvari je treba požreti, jih predelati in se iz njih nekaj naučiti Upam, da bo prihodnja sezona boljša," se nadeja srednji bloker, ki se je z zaročenko v začetku maja vrnil v domovino, v ponedeljek pa že začel priprave na reprezentančni del sezone. Ta sprva prinaša nastope v Ligi narodov, konec avgusta pa še vrhunec, domače svetovno prvenstvo.

Končana klubska sezona, v kateri je na Poljskem moči združil s Klemnom Čebuljem, je bila precej turbulentna. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Najprej na zaključni turnir, tam pa se lahko zgodi marsikaj

"Prav veliko časa za počitek ni bilo, tako da vsak dodaten dan počitka pride še kako prav. V tem času sem poskušal kar najbolje spočiti glavo, menim, da sem pri tem naredil maksimum. Misli so zdaj usmerjene v reprezentanco. Poletje bo razgibano. Vedno smo si vsi želeli igrati v Ligi narodov, a s tem prihaja tudi velika odgovornost. Treba je vsakič nastopati na visoki ravni, ne spustiti te kakovosti, sploh zaradi prihodnosti, zaradi olimpijskih iger, a nimamo se česa bati. Plan svetovne lige je tudi ta, da se priložnost ponudi mladim, a ne vidim razloga, zakaj še vedno ne bi ciljali visoko. Prvi načrt je uvrstitev na zaključni turnir osmerice, v teh izločilnih bojih pa se lahko zgodi vse. Vsaka tekma bo pomembna iz različnih vidikov – tako s tega, da damo priložnost mladim, pa tudi da svetovni javnosti pokažemo, da smo še vedno močna reprezentanca."

"Menim, da nam bo ugajala mešanica sproščenosti in strokovnosti," pravi o novem selektorju. Foto: Sportal

Kozamernik je na uvodni dan priprav v Črnučah pozdravil kar nekaj novih reprezentančnih obrazov. Ob štirih debitantih še novega selektorja Marka Lebedewa, ki je na slovenski klopi nasledil Giulianija (Kozamernikove in Italijanove poti so se razšle tako v klubu kot reprezentanci).

"Upam, da se s fanti čim prej ujamemo, da se čim prej vklopijo in pokažejo, kakšen karakter imajo. Menim, da nihče ne bo imel težav z vključitvijo v reprezentanco, v kateri smo vsi dokaj sproščeni. S selektorjem sem govoril takoj, ko se je izvedelo, da bo naš selektor. Takrat sva se malo pogovorila. Je zelo velik strokovnjak, veliko igralcev, s katerimi sem govoril, je o njem povedalo dobre stvari, menim, da nam bo ugajala mešanica sproščenosti in strokovnosti," pravi 26-letnik.

Med tistimi, ki so začeli priprave, je bil tudi stari reprezentančni znanec Mitja Gasparini, ki se je vrnil iz reprezentančnega pokoja. "Vesel sem za nas in zanj, menim, da se je kar veliko pogovarjal s selektorjem in da bo dal tako soigralcem kot trenerju to, kar selektor od njega pričakuje." Med zasedbo, ki je v začetku tedna začela priprave, je kar nekaj novih obrazov. Kozamernik verjame, da se bodo dobro vklopili. Foto: Sportal

Da bodo Stožice pokale po šivih

Slovenci bodo prvega od treh turnirjev skupinskega dela Lige narodov igrali v Braziliji (7.–12. junij), sledil bo nastop na Filipinih, ki bodo najboljše reprezentance sveta gostili med 21. in 26. junijem, v Gdansku pa bo turnir od 5. do 10. julija. Na zaključnem turnirju sezone v Bologni, ki se bo začel 20. julija, bo nastopilo osem reprezentanc. Liga narodov bo ogrevanje za svetovno prvenstvo, ki ga bosta po odvzemu gostiteljstva Rusiji skupaj gostili Slovenija in Poljska.

"Vsi se spominjamo trenutkov z evropskega prvenstva 2019. Mi bomo zagotovo dali vse od sebe, upajmo, da bo vzdušje spet tako. Želim si, da bodo Stožice spet pokale po šivih." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Svetovnega prvenstva resda nismo dobili v okoliščinah, kot bi si želeli, a veseli smo, da bo pri nas. Sprejeli smo ga z odprtimi rokami. Ponosen sem na našo zvezo, da ji je to uspelo. Komaj čakam. Vsi se spominjamo trenutkov z evropskega prvenstva 2019. Mi bomo zagotovo dali vse od sebe, da prikažemo take predstave kot takrat, upajmo, da bo vzdušje spet tako. želim si, da bodo Stožice spet pokale po šivih," se domačega svetovnega prvenstva veseli Kozamernik, ki bo s soigralci priprave – kar nekaj standardnih članov še manjka – nadaljeval v Ljubljani, kjer slovensko zasedbo prvi pripravljalni tekmi čakata 20. in 21. maja, ko se bo pomerila s Hrvaško. Zatem jih čakajo še tekme v Srbiji in Bolgariji, v začetku junija pa prvi turnir Lige narodov v Braziliji.