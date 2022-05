Za Janijem Kovačičem je uspešna klubska sezona, ki bi si jo pred začetkom težko zamislil. S soigralci ACH Volley Ljubljana so na 55 tekmah izgubili le enkrat, in sicer proti Narbonne Volley, ki jih je zaustavil v polfinalu pokala challenge in pustil nekaj grenkega priokusa. Sicer pa so v vitrine brez poraza postavili tri lovorike - naslov slovenskih državnih prvakov, slovenski pokal in tisto za zmago v srednjeevropski ligi.

"Klubska sezona je bila najboljša v moji karieri, izgubili smo le eno tekmo, z 2:3, in pa zlati set. Če potegnemo črto, lahko rečemo, da je bila to fenomenalna sezona. Tudi klub sam ne vem, če je že imel tako sezono, sploh kar se tiče državnega prvenstva. Bilo je super igrati s fanti, naslednje leto ostajamo v večinoma enaki postavi, vsaj tista prva postava, tako da se že poznamo in veselimo," pravi Kovačič, ki bo v novo tekmovalno klubsko obdobje čez nekaj mesecev zagrizel ob že znanih igralskih obrazih, a z novim trenerjem. Z ACH Volley Ljubljana je v končani sezoni osvojil tri lovorike, izgubili so le na eni od 55 tekem. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Mi smo uživali z njim, menim, da tudi on z nami, spoštujem njegovo odločitev"

Hrvat Mladen Kašić se je po zmagovitem obdobju poslovil od oranžnih zmajev, nasledil ga bo slovenski strokovnjak Radovan Gačič. "Mladen je odločitev, da ne bo podaljšal, sprejel že pred več meseci. Mi smo uživali z njim, menim, da tudi on z nami, spoštujem njegovo odločitev. Morda je res pogrešal morje in ribolov, kot je rekel, morda pa je bilo v ozadju kaj, kar mu ni pasalo. Sam se je tako odločil, zdaj imamo novega trenerja. Eni ga poznajo, eni ga še ne poznamo. Verjamem, da bomo dobro delali, bo pa čas pokazal svoje," je proti klubski prihodnosti pogledal slovenski libero, ki je po koncu obveznosti z ACH Volleyjem nekaj dni namenil družini, v začetku tedna pa v okrnjeni zasedbi pod vodstvom novega selektorja Marka Lebedewa začel pripravo na novo reprezentančno zgodbo.

Slovenci so priprave v ponedeljek začeli v okrnjeni zasedbi. Foto: Sportal

Odbojka je že malo manjkala

"Skoraj dva tedna sem izkoristil za družino, bilo je kratko, ampak lepo, zdaj pa gremo naprej z odbojko. Bilo je dovolj prostih dni, komaj sem že čakal, da se vrnem nazaj na igrišče, da spet primem žogo. Odbojka mi je že malo manjkala. Tudi druge reprezentance so že začele, tako da je treba na delo. Ko smo dobili novega selektorja, sva imela kratek pogovor, zdaj se bomo še bolje spoznali. Sem pa o njem slišal le pozitivne stvari," o Avstralcu na slovenski klopi pravi 29-letnik, ki ga z reprezentančnimi kolegi najprej čaka liga narodov, konec avgusta pa vrhunec svetovno prvenstvo, ki bo potekalo tudi v Sloveniji.

"Bolj ko gre reprezentančna sezona h koncu, težje postaja, a moraš zdržati, zborbati. V preteklosti smo z rezultati že pokazali, da znamo, ko je najbolj treba, stopiti skupaj." Foto: Sportida

Bolj ko gre proti koncu, težje je, a ...

"Poletje bo res dolgo, vemo, da ne bo lahko. Če si predolgo časa skupaj, lahko pride do zasičenosti. A tega smo že vajeni. Bolj ko gre reprezentančna sezona h koncu, težje postaja, a moraš zdržati, zborbati. V preteklosti smo z rezultati že dokazali, da znamo, ko je najbolj treba, stopiti skupaj," je odločen Kovačič, vesel, da bo po evropskem prvenstvu 2019 tudi svetovno prvenstvo potekalo v Stožicah: "Bili smo zelo presenečeni, da so Slovenijo izbrali za eno od gostiteljic. Zelo pozitivna novica za nas. Občinstvo bo naš sedmi igralec, verjamem, da bodo napolnili Stožice, kot so to že naredili na evropskem prvenstvu, ko se je šlo za play-off, v osmini finala, četrtfinalu so bili v ogromnem številu z nami. Upam, da bo tako tudi že v skupini na svetovnem prvenstvu."

"Ne smemo si nalagati pritiska kolajne"

Selektor Lebedew je v sobotnem intervjuju na vprašanje, s čim bi bil po svetovnem prvenstvu zadovoljen, odgovoril: "Če sem iskren, bi bil na svetovnem prvenstvu zadovoljen s kolajno. Če bomo dosegli najboljši rezultat na svetovnih prvenstvih Slovenije (na SP je nastopila le leta 2018, ko je bila 12., op. a.), bi bila seveda prav tako velika, pomembna stvar. Morda bi moral reči, da je to naš prvi cilj, saj ni dobro prehitevati stvari. Lahko pa rečem, da bi bila za to skupino uvrstitev med prvo osmerico velik korak, sploh z vidika olimpijskih kvalifikacij. V tem trenutku je vrh svetovne odbojke zelo širok. Približno deset reprezentanc je na skoraj enaki ravni. Verjamem, da lahko vsaka od teh desetih reprezentanc osvoji kolajno, če ji v pravem trenutku uspe dober turnir. In Slovenija je ena od teh reprezentanc."

"Ne smemo si nalagati kakšnega pritiska kolajne. Če gremo vsako maksimalno v vsak trening in nato v vsako tekmo, potem verjamem, da bomo uspešni. Bo pa treba biti tudi z glavo resnično pri stvari." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kako pa o ciljih in obvezi, ki prihaja z dejstvom, da bo prvenstvo doma, razmišlja Kovačič? "Zagotovo je domače prvenstvo še večja obveza, da bomo uspešni. A pomembno bo, da bomo vzeli vsako tekmo posebej. Ne smemo si nalagati kakšnega pritiska kolajne. Če gremo vsako maksimalno v vsak trening in nato v vsako tekmo, potem verjamem, da bomo uspešni. Bo pa treba biti tudi z glavo resnično pri stvari. Seveda si tudi sam želim kolajne, a vemo, da bo zelo težko, še precej težje kot na evropskem, saj bodo zraven še tri, štiri ekipe, ki sodijo v sam vrh. Je pa res, da lahko na dober dan premagamo vsakogar, prav tako pa lahko on nas. Treba bo iti korak za korakom in biti takrat v najboljši formi. Verjamem v dober rezultat."

Slovensko zasedbo prvi pripravljalni tekmi čakata 20. in 21. maja, ko se bo pomerila s Hrvaško. Zatem bodo igrali še v Srbiji in Bolgariji, v začetku junija pa bo na sporedu prvi turnir Lige narodov v Braziliji.