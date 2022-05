Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski državni in pokalni prvak ACH Volley Ljubljana se je okrepil s srednjim blokerjem Danijelom Konciljo, ki se po petih sezonah igranja v Franciji vrača v domovino. Strani sta podpisali pogodbo o dvoletnem sodelovanju.

Koncilja je kariero začel v žužemberškem odbojkarskem klubu, se leta 2009 preselil v novogoriško Prvačino, nato v Salonit Anhovo. Pot ga je leta 2013 peljala v avstrijski klub SK Zadruga AICH/DOB, nato pa v italijansko moštvo Kioene Padova. Sledila je selitev v Francijo, sprva v Nico k tamkajšnjemu klubu Nice Volley-Ball (2017), zadnje štiri sezone pa je uspešno zastopal barve francoskega prvoligaša AS Cannes, s katerim je v lanski sezoni 2021/22 osvojil francoski naslov in bil eden izmed ključnih nosilcev igre.

Koncilja, ki ga v soboto čaka še zadnja ligaška tekma v francoskem prvenstvu, in sicer gostovanje v Toulousu, in ACH Volley sta se dogovorila za dvoletno sodelovanje.

Verjame, da lahko posežejo visoko

"Izredno sem vesel, da se po skoraj desetih letih igranja v tujini vračam v Slovenijo, kjer sem tudi začel svojo odbojkarsko pot. Hvaležen in ponosen sem, da bom oblekel dres najboljšega kluba v regiji, ki je z letošnjo izjemno sezono dokazal, da spada v sam vrh odbojke v Sloveniji in širše. Čaka nas veliko izzivov, vendar sem prepričan, da lahko s to ekipo posežemo po najvišjih ciljih, tudi v ligi prvakov," je za uradno stran novega kluba dejal 31-letni srednji bloker, ki se po letu 2017 vrača tudi v reprezentanco.

Največji uspeh z izbrano vrsto je Dolenjec dosegel leta 2015, ko se je z njo veselil prve kolajne na velikih tekmovanjih - naslova evropskih podprvakov. Koncilja se bo reprezentanci, ki je v ponedeljek začela priprave pod vodstvom novega selektorja Marka Lebedewa, pridružil po klubskih obveznostih.