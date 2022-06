Slovenci v Brazilijo brez nekaterih izkušenih članov

Na treningu sta bila tudi Tine Urnaut in Dejan Vinčić, ki sta na pripravljalnih tekmah zaradi sanacije poškodb manjkala, še vedno pa ni bilo Klemna Čebulja, Korošec je po dolgi sezoni dobil nekaj več odmora. Vsi trije v Brazilijo ne bodo odpotovali, doma bodo vadili po posebnem programu.

"Zakaj bi tvegali, Urnaut in Vinčić sta bila poškodovana, za vsemi so težke in naporne sezone, vse bomo potrebovali pozneje. So pa pripravljalne tekme pokazale, da imamo širok nabor, tako da nam gre za zdaj vse po načrtih," o odsotnosti treh igralcev pravi novi selektor Mark Lebedew, ki je že ob začetku priprav napovedal, da bodo prva sklopa Lige narodov odigrali z več različnimi igralci in da bodo več rotirali: "Na pripravljalnih tekmah in prvih dveh turnirjih Lige narodov bo tako na seznamu več različnih imen, želim imeti vpogled v predstave čim večjega števila igralcev, ne le v osem najboljših, saj nikoli ne veš, kaj se bo dogajalo do avgusta."

Slovenska reprezentanca za uvod lige narodov Foto: Grega Valančič/Sportida Avstralec bo na tekme prvega turnirja, na katerih se bo Slovenija merila z ZDA, Brazilijo, Avstralijo in Kitajsko, popeljal organizatorja igre Gregorja Ropreta ter Uroša Planinšiča, blokerje Jana Kozamernika, Alena Pajenka, Danijela Konciljo in Matica Videčnika, sprejemalce Roka Možiča, Žigo Šterna, Jana Klobučarja in Črtomirja Bošnjaka, korektorja Tončka Šterna in Mitjo Gasparinija ter libera Janija Kovačiča in Alana Košenino. Jure Okroglič, Sašo Štalekar in Gregor Pernuš, ki so bili z ekipo na pripravah v Bolgariji, bodo ostali v domovini.

"Nabirati potrebne točke za OI, na katerih želimo igrati"

"Seveda bomo pogrešali Urnauta, Čebulja in Vinčića, toda prihajajo mladi, ki so pokazali, da imajo kakovost in da se za slovensko odbojko ni bati," je prepričan Kozamernik, ki kot tudi njegovi soigralci meni, da je glavni cilj reprezentančnega dela sezone domače svetovno prvenstvo, toda liga narodov še zdaleč ni nepomembna: "Z zmagami bi nabirali potrebne točke za olimpijske igre, na katerih želimo igrati. V ligi pa je glavni cilj uvrstitev na turnir najboljših osmih ekip, potem pa bomo šli korak za korakom."

Koncilja vesel vrnitve

O tekmecih v ligi še ne razmišljajo: "Po pravici povedano, se o tem niti še nismo pogovarjali, ukvarjamo se predvsem s seboj, je dejal povratnik v reprezentanco Koncilja, novi igralec ACH Volleyja, ki je izrazil veselje, da je po štiriletnem odmoru spet med reprezentanti: "Zdaj je vzdušje še boljše, kot je bilo, ko sem zadnjič igral. Sam se zavedam, da med blokerji ne bom igral prve violine, upam pa, da bom dobil čim več priložnosti in pomagal ekipi do dobrih rezultatov. Upam pa tudi, da bom tudi sam še napredoval."

"Ob odsotnosti Urnauta in Čebulja bo moja vloga drugačna, več bo slonelo na meni," pravi mladi reprezentant Rok Možič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Možiču ob odsotnosti nekaterih drugačna vloga

O tekmecih ni znal veliko povedati niti mladi zvezdnik Rok Možič, ki se je reprezentanci prav tako priključil z nekaj zamude. "Razlog je bila poškodba. Zdaj je vse v redu in počasi se približujem optimalni formi. Ob odsotnosti Urnauta in Čebulja bo moja vloga drugačna, več bo slonelo na meni. S tekmeci se ne obremenjujemo, najbrž tudi oni ne bodo igrali v najmočnejših postavah. Za ZDA to že vemo, za druge ne. Zaradi domačega igrišča bodo mogoče Brazilci nastopili z najboljšimi, ali bo tako tudi z Avstralci, mogoče ve naš trener, o Kitajcih pa sploh ne vemo skoraj nič," je dejal sprejemalec Verone.

Na prvem turnirju proti ZDA, Braziliji, Avstraliji in Kitajski

Slovenci bodo uvodni turnir v Braziliji začeli 7. junija s srečanjem proti ZDA. V petih dneh bodo odigrali štiri tekme, po ZDA jim bodo nasproti stali še Brazilci, Avstralci in Kitajci.

Sledila bosta turnirja lige narodov na Filipinih, ki bodo turnir gostili med 21. in 26. junijem, in v Gdansku, kjer bo turnir od 5. do 10. julija. Zaključni turnir z najboljšo osmerico se bo 20. julija začel v Bologni.

Slovenska reprezentanca za uvodni turnir Lige narodov: Podajalca: Gregor Ropret, Uroš Planinšič

Blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Matic Videčnik

Sprejemalci: Rok Možič, Žiga Štern, Jan Klobučar, Črtomir Bošnjak

Korektorja: Tonček Štern, Mitja Gasparini

Libera: Jani Kovačič, Alan Košenina