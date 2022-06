Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki zaradi pozitivnih testov na covid-19 na Filipinih ne more računati na Tončka Šterna in Janija Kovačiča , je na uvodni tekmi drugega turnirja Lige narodov brez osvojenega niza z 0:3 (-17, -21, -24) izgubila z Nizozemsko in vknjižila tretji poraz na petem obračunu letošnje izvedbe tekmovanja. Naslednja tekma v Aziji jo čaka v četrtek ob 13. uri proti Argentini.

Poročilo s tekme:

Liga narodov, drugi turnir Torek, 21. junij Slovenija : Nizozemska 0:3 (-17, -21,-24)

Dvorana Sart Araneta Coliseum, gledalcev 1450, sodnika: Kang (J. Kor), Ebrahim (Bah).

Slovenija: Pajenk 6, Kozamernik 6, Košenina, Bošnjak, Vinčić, Štalekar, Koncilja 8, Klobučar, Ž. Štern 11, Ropret 2, Urnaut, Možič 12.

Nizozemska: Keemink 1, Ter Horst 12, van der Ent 3, Jorna, Plak 1, Ottevanger, van Tilburg, Tuinstra 13, Abdel-Aziz 18, van Solkema, Parkinson, Andringa, Wiltenburg 4.

Slovenci so na uvodnem turnirju Lige narodov v Braziliji po porazih z gostitelji in Američani premagali Kitajce in Avstralce, na drugem turnirju na Filipinih pa so njihovi nasprotniki Nizozemci, Argentinci, Italijani in Japonci.

Selektor slovenske izbrane vrste Mark Lebedew se je pred odhodom v Azijo nadejal dviga ravni igre v večini elementov, v reprezentanci pa opravil tri menjave. Priključili so se Tine Urnaut, Dejan Vinčić in Sašo Štalekar, v vlogi gledalcev pa so tokrat Mitja Gasparini, Uroš Planinšič in Matic Videčnik. Ob prihodu v Azijo je Avstralec ostal brez dveh pomembnih členov. Zaradi pozitivnih testov na covid-19, ki sta jih prejela na prizorišču, ne more računati na prostega igralca Janija Kovačiča in edinega korektorja Tončka Šterna, kar je Slovencem otežilo delo, saj so morali nekateri zaigrati na položajih, ki jih niso vajeni. Oba igralca kot vodja reprezentance so v karanteni, predvidoma pet dni. Nizozemci so tako prekinili serijo porazov na medsebojnih tekmah, ki se je začela na evropskem prvenstvu leta 2015. Foto: Volleyballworld

Za Slovence - srečanje so začeli s podajalcem Gregorjem Ropretom, srednjima blokerjema Alenom Pajenkom in Janom Kozamernikom, sprejemalcema Rokom Možičem in Žigo Šternom, vlogo korektorja je prevzel bloker Danijel Koncilja, kot prosti igralec je priložnost dobil Alan Košenina - so bile usodne predvsem druge polovice nizov.

V teh so bili Nizozemci bolj zbrani in jih zaključili sebi v prid. Prvega so dobili s 25:17. Po izenačenem začetku drugega niza so Slovenci ušli na 19:15, a so se tulipani vrnili, jih ujeli, povedli in dobili še drugi niz (25:21). Tudi v tretjem se jim zaključek ni izšel po željah, vodili so z 22:20, a so Nizozemci na koncu izkoristili drugo zaključno žogo in zmagali s 26:24.

Nizozemci, pri katerih je največ točk (18) dosegel Nimir Abdel-Azizi, so tako prekinili serijo porazov na medsebojnih tekmah, ki se je začela na evropskem prvenstvu leta 2015. Na slovenski strani je Rok Možič vknjižil 12 točk, Žiga Štern pa 11.

"Tekma, ki si je nismo želeli. Še ena zelo slaba predstava, ki si je ne bi smeli več privoščiti, saj bo tekmovanje vse težeje, prihajajo še boljše ekipe. Če še želimo računati na to finalno osmerico, bo treba kar precej stvari v naši igri popraviti," pravi Gregor Ropret. Foto: Volleyballworld

"Če še želimo računati na finalno osmerico, bo treba zaigrati raven ali dve višje"

"To ni bil začetek, kakršnega smo si želeli. Na žalost so Nizozemci prikazali kar zadovoljivo igro, mi pa na drugi strani nismo odigrali, kot bi morali. To ni bila naša raven, čaka nas še veliko dela. Treba se je posvetiti naslednjim tekmam, izkoristiti vsak trening, ki ga imamo, poskušati narediti vse, da bo naslednjo tekmo bolje, in izvleči kaj več, kot smo danes," je po porazu razmišljal Kozamernik.

"Tekma, ki si je nismo želeli. Še ena zelo slaba predstava, ki si je ne bi smeli več privoščiti, saj bo tekmovanje vse težje, prihajajo še boljše ekipe. Če še želimo računati na to finalno osmerico, bo treba kar precej stvari v naši igri popraviti, zaigrati kakšno raven ali pa dve višje v vseh elementih. Samo tako lahko ohranimo upe na 'final-eight'," je dodal Ropret.

"Čeprav smo v zahtevnem položaju, bi pričakoval, da bomo v določenih trenutkih odigrali bolje, v napadu, pa tudi pri servisu, a danes nismo našli ritma v teh dveh elementih," pravi selektor Lebedew. Foto: Volleyballworld

Pričakoval drugačen rezultat

"Zagotovo smo pričakovali drugačen rezultat, a znašli smo se v zahtevnem položaju zaradi covid-19 v ekipi. Zadnji trenutek smo morali opraviti spremembe v postavi, za to smo imeli le en kratek trening časa. Nekateri igralci so tako igrali na drugačnih položajih, ob tem Tine Urnaut in Dejan Vinčić še nista stoodstotna. Čeprav smo v zahtevnem položaju, bi pričakoval, da bomo v določenih trenutkih odigrali bolje, v napadu, pa tudi pri servisu, a danes nismo našli ritma v teh dveh elementih. Jutri moramo temu posvetiti čas, imamo čas za videoanalizo, proti Argentini se nadejamo boljše predstave," je po porazu v izjavi za zvezo razmišljal Lebedew.

Za Slovenijo je to tretji poraz na peti tekmi v ligi. Naslednja tekma jo čaka v četrtek ob 13. uri po srednjeevropskem času proti Argentini.

Reprezentanca Slovenije: Pajenk, Kozamernik, Košenina, Bošnjak, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Štern Ž., Ropret, Urnaut, Možič. Selektor: Mark Lebedew. Reprezentanca Nizozemske: Keemink, Ter Horst, van der Ent, Joma, Plak, Ottevanger, van Tilburg, Tuinstra, Abdel-Aziz, van Solkema, Parkinson, Andringa, Wiltenburg. Selektor: Roberto Piazza.

Osmerica na zaključni turnir v Bologno

Po vrnitvi iz Azije bodo bodo varovanci Lebedewa tretji turnir odigrali med 5. in 10. julijem na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico Srbijo, Bolgarijo in Iranom.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov reprezentancam služi predvsem kot priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica za zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.

Liga narodov, drugi turnir, Filipini (slovenske tekme) Torek, 21. junij

Možič 12, Ž. Štern 11, Koncilja 8; Abdel-Aziz 18, Tuinstra 13, Ter Horst 12



Argentina : Japonska 1:3 (-25, - 18, 17, -16) Četrtek, 23. junij

13.00 Argentina - Slovenija Sobota, 25. junij

13.00 Italija - Slovenija Nedelja, 26. junij

9.00 Japonska - Slovenija