Slovenci ob odsotnosti Kovačiča in T. Šterna niso bili kos Nizozemcem

Za slovensko moško odbojkarsko reprezentanco se drugi turnir lige narodov v Quezon Cityju na Filipinih ni začel, kot so si želeli. Močno oslabljeni, večer pred prvo tekmo so ostali brez s covidom okuženih korektorja Tončka Šterna in libera Janija Kovačiča, niso bili kos reprezentanci Nizozemske, ki je tekmo dobila s 3:0 (17, 21, 24).

Nizozemska reprezentanca je prekinila niz porazov proti Slovencem, ki se je začel v četrtfinalu evropskega prvenstva leta 2015. Tokrat je izkoristila dejstvo, da so bili Slovenci močno zdesetkani. Na Filipinih ni Klemna Čebulja, Alena Šketa in Mitje Gasparinija, v zadnjem trenutku sta odpadla še okužena T. Štern in Kovačič.

Njuna odsotnost se je močno poznala, saj bi Kovačič, ki ga je zamenjal Alan Košenina, kot dober sprejemalec in tudi T. Štern prišla še kako prav. Sprejem je bil tisti element, ki je varovancem Marka Lebedewa delal največ težav, pa tudi Danijel Koncilja, po osnovni "izobrazbi" bloker, na korektorskem mestu ni mogel enakovredno nadomestiti Šterna.

Slovenci, ki so tako na peti tekmi lige zabeležili tretji poraz, so bili sicer v prvih delih nizov tekmecem enakovredni. V prvem nizu je bila usodna njegova sredina, ko so tulipani po izenačenem začetku po napakah tekmecev na sprejemu ušli na 20:14. Ker tudi s servisi ni bilo pravega pritiska, evropski podprvaki niso imeli nobenih možnosti, da bi prišli do preobrata in dobili uvodni niz.

Slovence naslednja tekma čaka v četrtek proti Argentini. Foto: Volleyballworld

Več so jih imeli v preostalih dveh. V drugem so po dveh zaporednih blokih Jana Kozamernika povedli z 19:15, a lepo vodstvo ekspresno zapravili. Najprej je blok dobil Koncilja, Kozamernik je žogo poslal v avt, Nizozemci pa so blokirali še napad Roka Možiča. Slednji je svojo ekipo povedel v še eno vodstvo, toda tudi to ni dolgo zdržalo. Sledila je namreč serija dobrih servisov Bennia Tuinstre in napak Slovencev, zadnjo je naredil Koncilja, ki je po izidu 21:24 s servisom žogo poslal v mrežo.

Tudi v tretjem nizu sta se ekipi dolgo časa izmenjevali v vodstvu. Slovenci so po asu Možiča vodili z 22:20 in imeli v treh protinapadih priložnost, da prednost še povišajo, vendar so jo zapravili in Tuinstra je tulipanom priigral prvo zaključno žogo. S točko jo je izničil Koncilja, toda prvi zvezdnik Nimir Abdel-Aziz, z 18 točkami najučinkovitejši igralec tekme, jim je priigral novo, da so jo spremenili v zmago, pa jim je z napako nato pomagal Kozamernik.

Slovenija bo naslednjo tekmo odigrala v četrtek, ko se bo pomerila z Argentino.