Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v torek ob 9. uri po slovenskem času na Filipinih začela drugi turnir Lige narodov. Nasprotniki Slovencev, ki zaradi pozitivnih testov na covid-19 ne bodo mogli računati na Tončka Šterna in Janija Kovačiča , bodo Nizozemci. Tulipani so na prvem turnirju tako kot Slovenci vknjižili dve zmagi in dva poraza.

Po več kot 30-urnem popotovanju je slovenska moška odbojkarska reprezentanca v nedeljo prispela na prizorišče drugega turnirja letošnje lige narodov v Quezon Cityju, dan zatem prvič preizkusila igrišče v dvorani Smart Araneta Coliseum, v torek ob 15. uri po lokalnem času (ob 9. uri po srednjeevropskem času) jo čaka prva tekma. Njen nasprotnik bo Nizozemska, ki je tako kot Slovenija pri dveh zmagah in dveh porazih.

"Servis bo zelo pomemben dejavnik, vse do konca lige narodov. Naš servis in tudi blok ter obrambo moramo v primerjavi s tekmami v Braziliji organizirati bolje. Na prvem turnirju v teh elementih nismo bili dobri. Na to se bomo osredotočali v največji možni meri," je pred srečanjem z Nizozemsko dejal slovenski selektor Mark Lebedew, ki bo imel nekaj težav tudi s sestavo udarne zasedbe.

Tonček Štern in Kovačič bosta spremljala kot gledalca

Zaradi pozitivnih testov na covid-19 namreč ne bo mogel računati na korektorja Tončka Šterna in prostega igralca Janija Kovačiča. Oba po pozitivnem HAT-testu nista trenirala in sta v hotelu čakala na rezultate PCR-testiranja. Kot so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije v ponedeljek zvečer, sta bila rezultata pozitivna.

V slovenski reprezentanci je pred odhodom na Filipine prišlo do treh menjav, priključili so se Tine Urnaut, Dejan Vinčić in Sašo Štalekar, turnir na Filipinih bodo izpustili Mitja Gasparini, Uroš Planinšič in Matic Videčnik. "Za ekipo je zelo pomembno, da se vanjo vračata Urnaut in Vinčić, predvsem zaradi izkušenj, ki jih imata. Osvežitev je dobrodošla tudi zaradi napornega urnika in zgoščenega tekmovanja. Pomembno bo tudi, da se čim prej integrirata nazaj v ekipo. Vloge so se zdaj namreč nekoliko spremenile in to bo za vse še dodaten izziv, a hkrati tudi motiv," je o novih izkušnjah dejal Lebedew.

"Imajo dobre posameznike, še posebej Aziza, ki je eden najboljših korektorjev na svetu. Treba se bo dobro pripraviti nanj. Če ga ustavimo, smo naredili pol dela," o tem, da bo treba zaustaviti nizozemskega korektorja, pravi Rok Možič. Foto: Sportida

Možič: Če ustavimo Aziza, smo naredili pol dela

Prvi zvezdnik Nizozemcev je korektor Nimir Abdel-Aziz, na katerega je opozoril Rok Možič.

"Danes smo preizkusili dvorano na Filipinih, ki je zelo lepa. Na vsako se je treba navaditi, saj je vsaka malce drugačna. Zjutraj imamo še en trening, nato pa Nizozemci. Ne bo lahko. Na papirju so slabši nasprotniki, a imajo dobre posameznike, še posebej Aziza, ki je eden najboljših korektorjev na svetu. Treba se bo dobro pripraviti nanj. Če ga ustavimo, smo naredili pol dela. Verjamem, da bomo z najboljšo igro boljši od njih, nadejam se dobre tekme," je po večernem treningu dejal 20-letni sprejemalec.

Reprezentanca Slovenije: Pajenk, Kozamernik, Košenina, Bošnjak, Vinčić, Štalekar, Koncilja, Klobučar, Kovačič, Štern Ž., Ropret, Urnaut, Možič. Selektor: Mark Lebedew. Reprezentanca Nizozemske: Keemink. Ter Horst, van der Ent, Joma, Plak, Ottevanger, van Tilburg, Tuinstra, Abdel-Aziz, van Solkema, Parkinson, Andringa, Wiltenburg. Selektor: Roberto Piazza.

Osmerica na zaključni turnir v Bologno

Po vrnitvi iz Azije bodo bodo varovanci Lebedewa tretji turnir odigrali med 5. in 10. julijem na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico Srbijo, Bolgarijo in Iranom.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov reprezentancam služi predvsem kot priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica za zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.

Liga narodov, drugi turnir, Filipini (slovenske tekme) Torek, 21. junij

9.00 Slovenija - Nizozemska Četrtek, 23. junij

13.00 Argentina - Slovenija Sobota, 25. junij

13.00 Italija - Slovenija Nedelja, 26. junij

9.00 Japonska - Slovenija