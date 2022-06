Okrepljeni Slovenci v Azijo po vsaj tri zmage in dvig ravni igre

Pred slovensko moško odbojkarsko reprezentanco je drugi turnir Lige narodov, na katerem se bodo med torkom in nedeljo na Filipinih pomerili z evropskimi prvaki Italijani, Nizozemci, Argentinci in Japonci. Selektor Mark Lebedew bo, za razliko od prvega turnirja, v Azijo odpeljal tudi izkušena člena Tineta Urnauta in Dejana Vinčića. Avstralec na slovenski klopi upa na vsaj tri zmage in se nadeja dviga ravni igre.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v soboto poletela na prizorišče drugega turnirja Lige narodov na Filipinih. Slovenci so na prvem turnirju v Braziliji po dveh porazih (0:3 z ZDA in 1:3 z Brazilijo) nanizali dve zmagi (3:0 nad Avstralijo in 3:1 nad Kitajsko) in so po prvem delu na desetem mestu.

Avstralec na selektorski klopi Slovenije Mark Lebedew bo na Filipine odpeljal še nekoliko izkušenejšo zasedbo. V Azijo bosta odpotovala tudi dolgoletna standardna člana Tine Urnaut in Dejan Vinčić, tretji novinec na tekmah letošnje lige narodov bo Sašo Štalekar, medtem ko v postavi tokrat ne bo tria iz Brazilije Mitje Gasparinija, Matica Videčnika in Uroša Planinšiča.

"Koliko tekem bom odigral, bomo še videli" "Včeraj sem prvič oddelal v celoti trening, tega sem vesel, zdaj bomo pa videli, kako bo šlo naprej, kakšen bo moj program prihodnji teden. Treba bo iti postopoma." Foto: FIVB

Urnaut, ki se ubada s poškodbo stopala, je v četrtek opravil prvi trening v celotnem obsegu. "S selektorjem sva se pogovorila o mojem stanju, tako da grem z ekipo na Filipine. Včeraj sem prvič oddelal v celoti trening, tega sem vesel, zdaj bomo pa videli, kako bo šlo naprej, kakšen bo moj program prihodnji teden. Treba bo iti postopoma. Koliko tekem bom na Filipinih odigral, bomo še videli. Bomo pa sprogramirali vse tako, da bo forma najboljša, ko bo to najbolj potrebno," je dan pred odhodom dejal Korošec, ki se bolj kot na nasprotnike osredotoča na svojo ekipo.

"O tekmecih ne bi preveč govoril, pomembneje je, da razmišljamo o svoji igri, dvigovanju kakovosti naše igre. Niti ne vemo, v kakšnih postavah bodo igrali, vsi malo tudi kalkulirajo. Edina pomembna stvar je, kaj mi delamo na treningih in posledično na tekmah. Se pa zavedamo, da moramo dvigniti kakovost naše igre na precej višjo raven, če želimo doseči kakršen koli dober rezultat. Na tem bomo delali v prihodnosti."

Izboljšati servis, blok, sprejem ...

Slovence na Filipinih od torka do nedelje čakajo Nizozemci, Argentinci, evropski prvaki Italijani, ki bodo na papirju najzahtevnejši tekmec, in Japonci. Nizozemci so pri dveh zmagah (premagali so Avstralijo in Iran), Argentinci pri eni (premagali so Nemčijo), evropski prvaki Italijani pri treh (premagali so Poljsko, Kanado in Argentino) in Japonci prav tako pri treh (premagali so Iran, Nizozemsko in Kitajsko ter kot edini odščipnili točko edini nepremagani reprezentanci ZDA). Mark Lebedew upa, da se vrnejo z vsaj tremi zmagami. "Vemo, kaj moramo narediti za uresničitev cilja, uvrstitev med osmerico za zaključni turnir." Foto: Volleyballworld

"Vemo, da bodo Nizozemci, s katerimi bomo igrali prvo tekmo, v enaki postavi kot na prvem turnirju, kar je prednost za nas, saj smo jih videli v Braziliji. Potem imamo dva prosta dneva, tako da bomo imeli nekaj časa za opazovanje drugih ekip. Na prvem turnirju smo se naučili kar nekaj stvari o sebi, predvsem o elementih igre, ki jih je treba izboljšati. Moramo biti boljši pri servisu in bloku, na tem moramo še delati. Vemo, kaj moramo narediti za izpolnitev cilja, uvrstitev na zaključni turnir. Želimo si vsaj treh zmag na tem turnirju. Najverjetneje bomo morali zmagati vsaj na šestih, sedmih tekmah, če želimo na zaključni turnir," pravi 55-letnik na slovenski klopi in izpostavlja še izboljšanje sprejema.

O tem, koliko bo v polju računal na Vinčića in Urnauta, se bo odločal postopoma: "Nista v vrhunski pripravljenosti, je pa ta dobra. Ne vem sicer, koliko bosta igrala, to bomo videli od dneva do dneva."

"Pričakujem, da bomo dvignili raven igre." Foto: FIVB "Servis in sprejem sta dve stvari, ki ju moramo izboljšati, s tem pa pride tudi vse ostalo. Če dobro serviraš, tudi lažje blokiraš, nekako je potem vse skupaj lažje. Če ima nasprotnik sprejem v treh metrih, imamo mi v bloku težave. Če nam uspe popraviti sprejem in servis, bodo imeli težave z nami tekmeci. Treba bo dobro začeti turnir in postaviti vse skupaj na najvišjo raven. Pričakujem, da bomo dvignili raven igre. Z veseljem bi se vrnil s štirimi zmagami, tega bi si želel, a gremo počasi, tekmo po tekmo. Poskušali bomo nabrati čim več zmag, ker bodo te še kako pomembne tako za končni turnir kot za uvrstitev na svetovni lestvici," pa je pred letom na Filipine misli strnil Jan Kozamernik.

Slovenci se bodo na Filipinih udarili tudi z Italijani, ki so jih v zadnjem finalu evropskega prvenstva premagali. Foto: CEV

Po Filipinih na Poljsko, osmerica za zaključek v Bologno

Po vrnitvi iz Azije bodo bodo varovanci Lebedewa tretji turnir odigrali med 5. in 10. julijem na Poljskem, kjer se bodo udarili z gostiteljico, Srbijo, Bolgarijo in Iranom. Selektor računa, da bo na tem turnirju sodeloval tudi Klemen Čebulj, ki se je reprezentanci zdaj pridružil na treningih, med tem ko bi na Alena Šketa lahko računal avgusta, v zadnjih pripravah na vrhunec sezone, svetovno prvenstvo.

Osem reprezentanc se bo po treh turnirjih uvrstilo na zaključni turnir, ki ga bo med 20. in 24. julijem gostila Bologna. Italija ima mesto na njem že zagotovljeno.

Liga narodov reprezentancam služi predvsem kot priprava na svetovno prvenstvo, ki bo konec avgusta in v začetku septembra potekalo tudi v Sloveniji. Glavna gostiteljica za zaključnimi boji bo branilka naslova Poljska.

Slovenska reprezentanca za drugi turnir Lige narodov: Podajalca: Gregor Ropret, Dejan Vinčić

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Sašo Štalekar

Sprejemalci: Tine Urnaut, Rok Možič, Žiga Štern, Jan Klobučar, Črtomir Bošnjak

Korektor: Tonček Štern

Libera: Jani Kovačič, Alan Košenina

Liga narodov, drugi turnir, Filipini (slovenske tekme) Torek, 21. junij

9.00 Slovenija - Nizozemska Četrtek, 23. junij

13.00 Argentina - Slovenija Sobota, 25. junij

13.00 Italija - Slovenija Nedelja, 26. junij

9.00 Japonska - Slovenija