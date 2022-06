Žiga Štern odslej za Friedrichshafen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sprejemalec Žiga Štern je odbojko začel igrati v domačem OK Svit iz Slovenske Bistrice in se nato najprej preselil v kamniški Calcit Volley, od tam pa v ACH Volley Ljubljana. V tujino se je prvič podal v sezoni 2017/18, ko je odšel v Francijo in eno leto nosil dres prvoligaša Toursa. V sezoni 2018/19 je najprej igral za italijansko Top Volley Latino, nato pa za turški Jeopark Kula Voleybol. Zadnje tri sezone se je dokazoval v grškem prvenstvu, pri Foinikas Syrosu.

Slovenski reprezentant, ki je na uvodnem turnirju letošnje lige narodov v naši izbrani vrsti igral pomembno vlogo, bo v sezoni 2022/23 član nemškega podprvaka VfB Friedrichshafna. "Klub je dokaj hitro po koncu sezone navezal stik z mano. V igri je sicer bila tudi možnost, da ostanem v Grčiji, a sem se po pogovoru z reprezentančnim soigralcem Dejanom Vinčićem in svojim menedžerjem odločil, da je čas, da se preizkusim v novi ligi. Vesel sem, da bom odslej igral v eni najboljših ekip, ki se v Nemčiji bori za sam vrh. Nastopali bomo tudi v Ligi prvakov, tako da motivacije ne manjka. Cilji so visoki," je ob podpisu pogodbe dejal Štern.

Slovenski sprejemalec si v prihajajoči sezoni želi igrati na čim višji ravni in s Friedrichshafnom osvojiti čim več lovorik: "Nikoli se ne postavljam rad v ospredje. V dresu Friedrichshafna bi predvsem rad dobro igral, se v ekipi dobro počutil, se povezal s soigralci. Seveda si želim tudi dobrih iger in osvajanja lovorik ter čim boljše uvrstitve v ligi prvakov. Veselim se, da bom igral skupaj z Vinčićem ter seveda tudi sodelovanja z našim selektorjem Markom Lebedewom. Zame je zelo pomembno, da imam trenerja, ki mi zaupa in ki ve, česa sem sposoben."