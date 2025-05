Mit ali resnica: pet najpogostejših zmot o soncu in porjavelosti

Poletje je čas, ko si želimo uživati na prostem, a hkrati ne smemo pozabiti na ustrezno zaščito kože pred škodljivimi učinki sončnih žarkov. Kljub številnim opozorilom strokovnjakov še vedno kroži veliko napačnih prepričanj o sončenju in zaščiti kože. Preverili smo, kateri so najpogostejši miti, ki krožijo o soncu in porjavelosti, ter ali je v njih kaj resnice. Našli pa smo tudi losjone za zaščito pred sončnimi žarki švicarskega farmacevtskega podjetja, ki z inovativno formulo zagotavljajo celodnevno zaščito pred škodljivimi vplivi sonca.

Ker nismo vsi enaki: izberite Cetaphil Daylong Sun po svoji meri V liniji Cetaphil Daylong Sun najdemo izdelke, ki so več kot klasične sončne kreme. So namreč premišljeno zasnovani dermatološki preparati, prilagojeni različnim tipom kože in življenjskim slogom. Njihova posebnost ni le v visoki zaščiti pred žarki UVA in UVB, temveč tudi v teksturah, odpornosti in prijaznosti do kože – tudi najbolj občutljive. Med njimi najdete: Cetaphil Daylong Sun Sensistive gel krema SPF 50+ Foto: Cetaphil Daylong Sun Cetaphil Daylong Sun Sensitive Gel-krema SPF 50+ je odlična izbira za vse, ki iščejo visoko zaščito, a obenem želijo lahko, nelepljivo teksturo. Gre za gel-kremo, ki se hitro vpije, ne pušča belih sledi in je posebej primerna za občutljivo kožo, ki pogosto ne prenaša težjih, mastnih krem. Primerna je tudi za obraz, saj kože ne obremeni, hkrati pa zaradi visoke zaščite pomaga preprečevati fotostaranje.

je odlična izbira za vse, ki iščejo visoko zaščito, a obenem želijo lahko, nelepljivo teksturo. Gre za gel-kremo, ki se hitro vpije, ne pušča belih sledi in je posebej primerna za občutljivo kožo, ki pogosto ne prenaša težjih, mastnih krem. Primerna je tudi za obraz, saj kože ne obremeni, hkrati pa zaradi visoke zaščite pomaga preprečevati fotostaranje. Za zahtevnejše pogoje in dolgotrajno izpostavljenost soncu, kot so športne aktivnosti ali počitnice na prostem, je odlična izbira Cetaphil Daylong Sun Ultra SPF 50+ losjon . Gre za visoko zaščitni losjon, ki je posebej zasnovan za občutljivo kožo, vključno s kožo nagnjeno k alergijam na sonce. Njegova lahka, nemastna tekstura omogoča enostaven nanos in hitro vpijanje, obenem pa ne vsebuje dišav in emulgatorjev, ki pogosto dražijo občutljivo kožo. Losjon nudi dolgotrajno zaščito pred UVA- in UVB-žarki ter je zelo odporen na vodo in znoj, zato je primeren tako za obraz kot telo.

. Gre za visoko zaščitni losjon, ki je posebej zasnovan za občutljivo kožo, vključno s kožo nagnjeno k alergijam na sonce. Njegova lahka, nemastna tekstura omogoča enostaven nanos in hitro vpijanje, obenem pa ne vsebuje dišav in emulgatorjev, ki pogosto dražijo občutljivo kožo. Losjon nudi dolgotrajno zaščito pred UVA- in UVB-žarki ter je zelo odporen na vodo in znoj, zato je primeren tako za obraz kot telo. Posebej občutljivo zaščito pa potrebuje otroška koža, ki je tanjša, manj odporna in se hitreje poškoduje zaradi UV-žarkov. Za najmlajše je zato idealna izbira Cetaphil Daylong Sun Kids SPF 50+ losjon, ki je prilagojen otroški koži, brez dišav in s formulo, ki zagotavlja visoko zaščito tudi med igro, plavanjem ali potenjem. Zanesljiv je tako za vsakodnevna družinska poletja na plaži kot tudi za šolske izlete na prostem. Foto: Cetaphil Daylong Sun Izdelki Cetaphil Daylong Sun so na voljo v lekarnah.

Mit 1: "Zaščitne kreme preprečijo porjavitev"

Resnica: Uporaba zaščitne kreme z visokim SPF ne prepreči popolnoma porjavitve, temveč upočasni proces in zmanjša škodljive učinke UV-žarkov. Sonce spodbuja proizvodnjo melanina, kar povzroča porjavitev, vendar pa zaščitne kreme zmanjšajo količino UV-žarkov, ki dosežejo kožo, s čimer zmanjšajo tveganje za opekline in poškodbe DNA.

Priporočilo: Za zaščito in hkrati enakomerno porjavitev uporabite Cetaphil Daylong Sun Ultra SPF 50+ losijon, ki nudi visoko zaščito pred žarki UVA in UVB ter je primerna za občutljivo kožo.

Mit 2: "Ob oblačnem vremenu ni potrebe po zaščiti pred soncem"

Resnica: Več kot 90 odstotkov UV-žarkov lahko prodre skozi oblake, kar pomeni, da je koža izpostavljena škodljivim učinkom sonca tudi v oblačnem vremenu.

Priporočilo: Za vsakodnevno zaščito, ne glede na vreme, priporočamo Cetaphil Daylong Sun Extreme SPF 50+ losjon, ki zagotavlja dolgotrajno zaščito ter je odporen na vodo in znojenje.

Mit 3: "Temna koža ne potrebuje zaščite pred soncem"

Resnica: Čeprav temna koža vsebuje več melanina, ki nudi določeno naravno zaščito, to ni dovolj za preprečevanje poškodb zaradi UV-žarkov. Temnopolti posamezniki so prav tako izpostavljeni tveganju za kožnega raka in prezgodnje staranje kože.

Priporočilo: Za temnejše tone kože je primerna Cetaphil Daylong Sun Sensitive SPF 30+ gel fluid v pršilu, ki nudi visoko zaščito brez belih sledi in je primerna za vsakodnevno uporabo.

Mit 4: "SPF 30 in SPF 50 nudita skoraj enako zaščito"

Resnica: SPF 30 blokira približno 97 odstotkov žarkov UVB, medtem ko SPF 50 blokira približno 98 odstotkov. Čeprav se razlika zdi majhna, je lahko pomembna za ljudi z občutljivo kožo ali tiste, ki so dlje časa izpostavljeni soncu.

Priporočilo: Za dolgotrajno zaščito in nego kože izberite Cetaphil Daylong Sun Extreme SPF 50+ losjon, ki nudi visoko zaščito in je primeren za občutljivo kožo.

Mit 5: "Dovolj je, da zaščitno kremo nanesem enkrat na dan"

Resnica: Večina zaščitnih krem zahteva ponovno nanašanje vsake dve uri, še posebej po plavanju ali potenju. Vendar pa so nekatere formulacije, kot so liposomalne kreme, zasnovane za dolgotrajno zaščito z enim nanosom.

Priporočilo: Izdelki Daylong z liposomalno tehnologijo omogočajo dolgotrajno zaščito z enim nanosom na dan, kar je idealno za aktivne posameznike in otroke.

Cetaphil Daylong Sun Sun SPF 50+ Foto: Cetaphil Daylong Sun Kako Cetaphil Daylong Sun spreminja pravila zaščite pred soncem?

Izdelki Cetaphil Daylong Sun švicarskega farmacevtskega podjetja Spirig izstopajo po inovativni liposomalni tehnologiji, ki omogoča dolgotrajno zaščito kože pred soncem in to že z enim samim nanosom na dan.

Ta formulacija omogoča, da so UV-filtri vgrajeni v liposome, majhne delce, zaradi česar prodirajo v globlje plasti rožene plasti kože. Zaščitne snovi tako ostanejo v koži bistveno dlje časa kot pri običajnih kremah in tako zagotavljajo učinkovitost skozi ves dan, tudi ob daljši izpostavljenosti soncu.

Ko vodoodpornost ni vprašanje

Poleg tega, da nudijo dolgotrajno zaščito, so izdelki Cetaphil Daylong Sun še vodoodporni, zaradi česar ostanejo učinkoviti tudi po kopanju ali potenju. To je še posebej pomembno za uporabnike, ki se poleti veliko gibljejo na prostem, se ukvarjajo s športom ali se pogosto kopajo. Njihova obstojnost je tako visoka, da jih ne odstrani niti nežno brisanje z brisačo, kar je izjemna redkost med drugimi izdelki za zaščito pred soncem.

Brez dražilcev, za vse tipe kože, tudi za občutljivo

Cetaphil Daylong Sun Kids SPF 50+ Foto: Cetaphil Daylong Sun Ker so izdelki Cetaphil Daylong Sun dermatološko testirani in ne vsebujejo dišav, so primerni tudi za najbolj občutljivo kožo, vključno z otroško in kožo, nagnjeno k alergijam. Brez nepotrebnih dražilcev zagotavljajo varnost in udobje tudi tistim, katerih koža je občutljiva na posamezne sestavine, ki se uporabljajo v kozmetiki.

Temu sledi tudi celotna linija Cetaphil Daylong Sun, ki ponuja pestro izbiro zaščitnih faktorjev od SPF 30 do SPF 50+, med katerimi bo vsakdo našel idealen izdelek glede na svoj tip kože, dolžino izpostavljenosti soncu in specifične potrebe.

S kombinacijo napredne zaščite, prijaznosti do kože in zanesljivosti je Cetaphil Daylong Sun odlična izbira za vsakogar, ki želi poleti brezskrbno uživati na soncu, ne da bi pri tem ogrozil zdravje svoje kože.

