Dončić in James: sanjski tandem, a cena je peklenska

Los Angeles Lakers so že končali svojo sezono v ligi NBA in to hitreje, kot so si želeli. Po porazu proti Minnesoti Timberwolves v prvem krogu končnice se klub sooča z novim, morda še težjim izzivom. Kako sestaviti konkurenčno ekipo znotraj finančnih omejitev lige za skok proti naslovu prvaka NBA, ki si ga v Kaliforniji tako želijo. Ob tem so v ospredju tri velike zgodbe: prihodnost LeBrona Jamesa, pogodba Luke Dončića in zelo napet proračun, ki bi lahko krepko presegel dovoljeni proračun ekip, ki ga določa liga NBA. Ena od možnih rešitev, ki bi Lakersom odprla nekaj prostora, je tudi menjava določenih igralcev, katerih pogodbe se počasi iztekajo in predstavljajo vrednost na trgu. Jasno pa je, da največ dela pri vsem tem čaka generalnega direktorja Roba Pelinko.