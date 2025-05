Ste mislili, da otroci ne marajo gob? Preverili smo Perfect piščančji zrezek z gobovo omako.

Prvomajski prazniki so minili v soncu, igri, razposajenosti in zvedavem vprašanju: "Kaj bomo pa danes testirali?" Po uspešnem preizkusu piščančjih kroglic so se otroški mojstri okušanja močno zavzeli za še eno priložnost – seveda jim je nismo odrekli. Klasični piknik je nadomestila vedno priljubljena jed: piščančji zrezek v gobovi omaki z rižem iz linije Perfect (Perutnina Ptuj).

Po lazanjah, metuljčkih in kroglicah je bil zdaj na vrsti piščančji zrezek – znova preverjamo, ali Perfect res zasluži svoje ime.

Foto: Siol.net

Kritiki par excellence

Se tudi vaši otroci ob kosilu prelevijo v kulinarične kritike? Imajo po njihovem mnenju vaše jedi čudno teksturo, okus je "kr neki", komentirajo pa z "neeee, tega ne bom poskusil! Zgleda fuj", "to se komaj kuha pa že smrdi"? Niste edini, ki se soočate z zahtevno paleto okusov in mnenj bodočih Michelinovih kritikov.

Toda brez skrbi, očitno so Perfect obroki Perutnine Ptuj odkrili čarobno formulo, ki ustreza zahtevnim otroškim okusom. Tokrat smo s pridno pomočjo otrok preizkusili piščančji zrezek v gobovi omaki z rižem.

Foto: Siol.net

Foto: Siol.net

Priprava

Čeprav zveni kot jed, ki zahteva vsaj ponev, čebulo in nekaj masla, to tu ni res. Obrok je pripravljen za mikrovalovno pečico – folijo preluknjaš, pogreješ in čakaš nekaj minut. Brez rezanja, mešanja ali pomivanja. Spet točka za študente, dijake in vse nas, ki bi raje jedli kot kuhali.

Preprosta priprava zelo ustreza malim rokam, ker pa je bilo prebadanje folije tokrat preintenzivno, je ob pogretju prek luknjic izmezelo nekaj omake, zato smo prelaganje jedi na krožnik prevzeli starejši.

Foto: Siol.net

Ocenjevanje: vonj, videz, okus

Ob prvem odpiranju embalaže izstopa klasičen vonj gobove omake – domač, nekoliko nostalgičen, brez umetnih tonov. Otroci so ga najprej povezali z "vonjem kot pri babici".

Zrezek je lepo prelit z omako, riž ni sprijet, barve pa prijetno nevtralne – jed je videti točno tako, kot bi jo postregel v preprosti domači kuhinji. Ni presežkov, a tudi ničesar ne manjka.

Zrezek je mehak in ima rahlo rjavo skorjico, ki nam pove, da je bil lepo popečen. Omaka je kremasta, preseneti kombinacija kisle in sladke smetane, ki lepo uravnoteži morebitno sladkost. Gobice so drobno narezane in prijetnega okusa. Riž je rahlo začinjen, dopolnjen s peteršiljem, ne razkuhan in ne sprijet. Skupaj tvorijo celoto, ki deluje kot prava domača topla jed. Otrokom je bil okus blizu, posebej zaradi nežnosti mesa in ne premočnih začimb.

Foto: Siol.net

Otroški test: potrjeno okusno

Obrok je šel v promet – ne s takšno hitrostjo kot kroglice, a brez prepričevanja. "Omaka je dobra, ampak meni je bil najbolj všeč zrezek," je bil en od komentarjev. Kar pri nas šteje kot velik kompliment.

Perfect piščančji zrezek z gobovo omako je še en dokaz, da lahko tudi pripravljeni obroki ponudijo nekaj več – nekaj, kar ni le nuja, ampak dejansko okusno kosilo. Še posebej v dneh, ko čas ni na naši strani in si želimo nekaj toplega, brez komplikacij. Tokrat ni bilo piknika, a vseeno je bilo toplo, polno in domače.

Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ D.O.O.