Koliko požarov povzročijo sončne elektrarne?

Ali dejansko obstaja povezava med požari in sončnimi elektrarnami? Ob vse večjem številu sončnih elektrarn v Sloveniji je to vprašanje, ki se pojavlja vse pogosteje. Raziskava, ki jo je na Univerzi v Edinburgu opravil Danec Jens Steemann Kristensen in je proučevala varnost fotovoltaičnih sistemov, je pokazala, da se lahko z rastjo fotovoltaike število požarov poveča, da so lahko celice tudi pospeševalec požara in da je za večino požarov na fotovoltaiki kriva človeška napaka. Preverili smo, kakšna je povezava med požari in fotovoltaiko ter predvsem, kako lahko požar preprečimo.

Foto: Shutterstock

Statistični podatki za Slovenijo

Omenjena raziskava je pokazala, da na gigavat nameščene moči sončnih elektrarn lahko pričakujemo v povprečju 29 požarov. Kaj to pomeni za Slovenijo, kjer smo predvsem zadnje leto bili priča skokovitemu porastu sončnih elektrarn? Za odgovore smo se obrnili na podjetje NGEN, s pomočjo katerega na Siol.net bralcem že več kot leto dni ponujamo rubriko Energetika 2.0, v kateri lahko najdete številne nasvete s področja energetike.

Če je bila še leta 2023 skupna inštalirana moč vseh sončnih elektrarn v Sloveniji približno 1.105 megavatov (MW), je ta številka samo v letu 2024 zrasla na kar 1.697 megavatov. Kar ni presenetljivo, glede na to, da je bilo po podatkih ELES konec leta 2024 v Sloveniji nameščenih že 65.009 sončnih elektrarn.

Foto: Shutterstock Glede na v uvodu omenjeno raziskavo bi to za leto 2024 lahko pomenilo približno 49 požarov na sončnih elektrarnah. Upoštevajoč skupno število požarov v državi, gre za relativno majhen delež. Ob tem pa je treba imeti v mislih tudi, da je po analizi za skoraj polovico požarov, natančneje za kar 49 odstotkov, kriva neznana komponenta, z drugimi besedami: vir požara ni bil povezan s fotovoltaiko.

Ostaja torej še 51 odstotokov požarov, katerih izvor je povezan s sfotovoltaiko, a tudi te je mogoče pravočasno preprečiti s preventivnimi ukrepi in strogim upoštevanjem varnostnih smernic, so nam povedali v podjetju NGEN.

Kakšna je pogostost požarov danes v primerjavi s preteklostjo?

Še pred desetletjem je bilo v Sloveniji požarov, povezanih s sončnimi elektrarnami, bistveno manj, kar ni nič nenavadnega, glede na to, da je bilo takrat tudi samih sončnih elektrarn bistveno manj. Takrat tudi kakovost tehnologije, namestitve in vzdrževanja sončnih elektrarn ni bila vedno na visoki ravni, zato je bilo relativno tveganje za požare lahko celo večje kot danes.

Z razcvetom sončnih elektrarn in tehnološkim razvojem so danes na voljo naprednejše tehnologije in jasnejše smernice, ki omogočajo tudi boljšo zaščito pred požari. A vendar večje število sončnih elektrarn pomeni tudi večjo možnost incidentov. Navkljub temu sončne elektrarne danes niso posebej požarno nevarne, če sta le zagotovljena ustrezna namestitev in vzdrževanje.

Foto: Shutterstock

Kako najbolje zaščititi sončno elektrarno pred požarom?

Za učinkovito preprečevanje požarov na sončnih elektrarnah je ključno upoštevati naslednje ukrepe:

Uporaba optimizatorjev moči : Optimizatorji omogočajo nadzor posameznih sončnih modulov, zmanjšujejo možnost pregrevanja in pomagajo hitro odkriti nepravilnosti.

: Optimizatorji omogočajo nadzor posameznih sončnih modulov, zmanjšujejo možnost pregrevanja in pomagajo hitro odkriti nepravilnosti. Prisilni izklop : Hitri izklop elektrarne v primeru nevarnosti je ključen za zmanjšanje škode in zagotavljanje varnosti gasilcev.

: Hitri izklop elektrarne v primeru nevarnosti je ključen za zmanjšanje škode in zagotavljanje varnosti gasilcev. Redno vzdrževanje : Redni pregledi električne napeljave in panelov pomagajo zgodaj odkriti morebitne tehnične težave, ki lahko povzročijo požar.

: Redni pregledi električne napeljave in panelov pomagajo zgodaj odkriti morebitne tehnične težave, ki lahko povzročijo požar. Upoštevanje zakonodaje: Dosledno izvajanje tehničnih smernic (kot so TSG-1-001:2019 in SZPV 512) ter drugih zakonskih zahtev zagotavlja višjo stopnjo varnosti.

Foto: Shutterstock

Večje število izvajalcev vzbuja dvom o kakovosti

Zaradi velikega povpraševanja po sončnih elektrarnah se je v zadnjih letih povečalo tudi število izvajalcev na slovenskem energetskem trgu. Odpirala so se številna nova podjetja, med katerimi zaradi pomanjkanja izkušenj niso vsa nudila enako kakovostnih storitve. Posledično je bilo vprašljivo tudi dosledno upoštevanje varnostnih smernic.

Strokovnjaki opozarjajo, da je prav kakovost montaže in vzdrževanja ključna za dolgoročno varno delovanje elektrarn. Po priporočilih, za katere smo povprašali podjetje NGEN, je preventivno vzdrževanje priporočljivo opravljati na dve ali največ tri leta.

Glede na veliko število ponudnikov pa v podjetju NGEN vsem, ki razmišljajo o postavitvi svoje sončne elektrarne, svetujejo, da pred izbiro izvajalca preverijo njihove reference in sposobnosti. Prepričajte se, da dosledno sledijo vsem tehničnim zahtevam ter zakonodajnim predpisom. Le tako bo vaša sončna elektrarna resnično varna in trajnostna.

Foto: Shutterstock

V podjetju NGEN pri varnosti ni kompromisov

V podjetju NGEN skupaj z izbranimi partnerji skrbijo, da so njihove sončne elektrarne čim varnejše in da je tveganje za požar čim manjše. Z doslednim upoštevanjem vseh tehničnih smernic in zakonskih zahtev ter z dodatnim nadzorom na daljavo lahko brez slabe vesti svojim strankam zagotavljajo, da je tveganje za požar minimalno. Pa vendar je tveganje vedno prisotno. Kaj zato svetujejo vsem lastnikom sončnih elektrarn?

Kot so nam pojasnili v podjetju NGEN, sami vsem lastnikom sončnih elektrarn, ki najbližje gasilske enote še niso obvestili o sončni elektrarni na njihovem objektu, svetujejo, naj to čim prej storijo. Za dodatne podatke in pomoč se lastniki sončnih elektrarn vedno lahko obrnejo na najbližjo gasilsko enoto.

Foto: Shutterstock

V primeru požara bo gasilska ekipa še pred prihodom na objekt seznanjena z lokacijo razsmernika, baterijskega hranilnika in preostalih komponent same sončne elektrarne, vključno s tipko za izklop, kar pa lahko v času intervencije prihrani dragocene sekunde, ki so v teh trenutkih še kako pomembne. Vendar pa to nikakor ne sme biti razlog, da se ne odločite za svojo lastno elektrarno.

Sodobne sončne elektrarne, ki so strokovno načrtovane, kakovostno izvedene in redno vzdrževane, izpolnjujejo najstrožje varnostne standarde. Požarna varnost je zagotovljena z uporabo preverjenih komponent, vgrajenimi zaščitnimi sistemi in upoštevanjem smernic Slovenskega združenja za požarno varstvo (SZPV). Redno vzdrževanje, vključno s čiščenjem panelov in preverjanjem električnih povezav, dodatno zmanjšuje tveganje za morebitne napake ali okvare.

Poleg varnosti sončne elektrarne prinašajo tudi številne poslovne prednosti. Investicija v sončno elektrarno omogoča dolgoročne prihranke pri stroških električne energije, zmanjšuje odvisnost od nihanj cen na energetskem trgu in povečuje energetsko neodvisnost. Dodatno so na voljo subvencije in ugodne možnosti financiranja, kar še povečuje finančno privlačnost naložbe.

Zato je odločitev za lastno sončno elektrarno ne le varna, temveč tudi poslovno smiselna poteza, ki prispeva k trajnostnemu razvoju in dolgoročni stabilnosti vašega energetskega sistema.