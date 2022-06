Slovenke doma presenetile in premagale Portugalke

Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Marca Bonitte so se Portugalkam oddolžile za poraz na prvi medsebojni tekmi v začetku tega meseca v Viana do Castellu z 0:3. Slovenke so v štajerski prestolnici slavile s 3:1, po šestih odigranih tekmah pa imajo polovičen izkupiček - po tri zmage in poraze.

Slovenijo prihodnji teden čakata dve tekmi v gosteh: najprej se bo 22. junija pomerila s Švedsko, 26. junija pa še z Luksemburgom. V vodstvu je Švedska s 17, sledi ji Portugalska (obe po sedem tekem) s 14 točkami. Slovenija je zbrala devet, Estonija osem, Luksemburg (vse po šest tekme) pa je brez točk.

Slovenke so svojo kožo v uvodnem in drugem nizu nizu reševale v sami končnici. V prvem so pri zaostanku z 21:23 le strnile svoje vrste, najprej izenačile na 23:23, nato pa slavile s 26:24. Drugi niz je bil preslikava prvega, Slovenke pa so najboljšo predstavo pokazale v prelomnih trenutkih dvoboja. Po zaostanku z 19:21 so naredile delni izid 4:0 in povedle s 23:21, "točkovni kapital" pa zadržale do konca niza in zmagale s 25:23.

V tretjem so Portugalke izkoristile padec domačink in slavile s 25:16. Slovenke so se v četrtem nizu prebudile, zaigrale veliko bolj kakovostno v vseh segmentih odbojkarske igre in povedle z 18:13. Mirno kri so zadržale do konca niza in povedle s 24:19, nato pa izkoristile drugo zaključno žogo za zmago s 25:20.

V slovenski reprezentanci so bile najbolj učinkovite Eva Zatković, Mija Šiftar in Mirta Velikonja Grbac s 15, pri Portugalkah pa Julia Kavelenka z 22 točkami.