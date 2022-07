Selena Leban na Madžarsko

💙💚 Slovensko reprezentantko Seleno Leban bomo v prihodnji sezoni spremljali v tujini. 17-letna Novogoričanka bo namreč odslej nosila dres madžarskega prvoligaša Fatum Nyiregyhaza. 💚💙#sLOVEvolley 🇸🇮🏐💪 pic.twitter.com/jaBATYaE6Z — Odbojkarska zveza Slovenije 🇸🇮 (@SloVolley) July 15, 2022

Mlada slovenska reprezentantka Lebanova se ta čas z reprezentanco v Kranjski Gori pripravlja na kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Kariero je začela pri Gorici, zanjo bo to prva sezona v tujini.

"Pred mano je novo življenjsko poglavje, ki pa hkrati prinaša vse lepe spomine na to, kako sem kot deklica sanjala o tem, da se bom razvijala, da bom napredovala in v odbojki uspela. Da bi temu lahko sledila, sem se morala odločiti za velik korak naprej in se posloviti od svojega kluba, mesta in tudi države," je ob novem koraku v karieri med drugim dejala najstnica.