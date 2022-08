Romun na slovenski klopi se je v Stožicah že veselil velike zmage

Slovenske moške odbojkarske reprezentance na domačem svetovnem prvenstvu, ki ga bo Ljubljana gostila skupaj s Poljsko, ne bo vodil Avstralec Mark Lebedew, saj so se na Odbojkarski zvezi Slovenije (OZS) odločili za menjavo. Selektorsko taktirko so zaupali Romunu Gheorgheju Cretuju , ki je maja v Stožicah slavil eno največjih trenerskih zmag − s poljskim klubom Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle je osvojil ligo prvakov.

Dobra dva tedna pred reprezentančnim vrhuncem sezone, svetovnim prvenstvom, so pri OZS ocenili, "da je bilo za izpolnitev naših ciljev, povezanih s svetovnim prvenstvom, potrebnih nekaj sprememb. Enotno smo se odločili, da zamenjamo vodjo strokovnega štaba, ki se mu na tem mestu zahvaljujemo za opravljeno delo".

Marka Lebedewa, ki so ga za selektorja izbrali sredi februarja, bo zamenjal Gheorghe Cretu. V Konstanci rojeni Romun, ki prav danes praznuje 54. rojstni dan, je v trenerskih vodah že več kot dve desetletji. Trenerstvo je leta 1997 okusil še kot igralec pri dunajskem Sokolu, s katerim je bil dvakrat državni in pokalni prvak. V 15-letni igralski karieri, zaključil jo je v začetku tisočletja, se je leta 1991/92 z Dinamom iz Bukarešte veselil še naslova romunskega prvaka.

54-letni Romun je trenersko pot začel pred več kot dvema desetletjema v Avstriji, kjer je deloval tudi kot odbojkar. Med letoma 2014 in 2019 je bil selektor Estonije. Foto: CEV

Prvo trenersko lovoriko je osvojil z Dunajem v sezoni 2002/03, ko so slavili tako v državnem prvenstvu kot pokalu. Trenerska pot ga je peljala po številnih državah, od Avstrije, Belgije, Romunije, Italije do Katarja, v zadnjih osmih letih pa je deloval na Poljskem (tam je bil tudi že prej) in v Rusiji. V slednji je treniral Kuzbass iz Kemerovega, s katerim je osvojil ruski superpokal, in Belgorod.

Maja v Ljubljani osvojil ligo prvakov

Na Poljskem pa je vodil AZS Olsztyn, Cuprum Lubin, Asseco Resovia in v zadnji sezoni zvezdniški Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle. S poljskim kolektivom je postal državni in pokalni prvak, maja pa se je z njim veselil naslova evropskega klubskega prvaka. Tega so ubranili na terenu, ki bo gostil letošnje svetovno prvenstvo, v Stožicah, kjer so Trentino premagali s 3:0 v nizih. Slovenijo pa je letos spoznal tudi v sklopu skupinskega dela lige prvakov, ko so gostovali v Mariboru in upravičili vlogo favoritov. Na trenerskem čelu poljske ekipe Kozle ga je po sezoni zamenjal Tuomas Sammelvuo.

Prizor iz superfinala lige prvakov letos v Stožicah. Foto: CEV

Reprezentančne izkušnje

Med trenersko kariero se je spoznaval tudi z reprezentančnimi izzivi, a tako velikega, kot je danes slovenski, še ni imel. V letih 2007 in 2008 je vodil Romunijo, med letoma 2014 in 2019 pa Estonijo. V baltski deželi so ga dvakrat izbrali za trenerja leta (2016 in 2018).

Časa za spoznavanje ni veliko

Romun se bo slovenski javnosti predstavil v torek, veliko časa za spoznavanje varovancev pa ne bo imel, saj bodo Slovenci prvo tekmo svetovnega prvenstva odigrali že 26. avgusta proti Kamerunu (pred tem sledi nekaj pripravljalnih srečanj). Dva dni zatem se bodo pomerili z olimpijskimi prvaki Francozi, nato pa še z Nemci.

Slovenski odbojkarji bodo prvo tekmo svetovnega prvenstva v Stožicah odigrali 26. avgusta proti Kamerunu. Foto: Volleyballworld

Stožice bodo gostile štiri od šestih skupin, najboljši dve ekipi iz vsake in štiri najboljše tretjeuvrščene zasedbe se bodo uvrstile v osmino finala. V Ljubljani bodo štirje obračuni osmine finala ter dva četrtfinalna dvoboja. Zaključni del najboljše četverice bo v Katovicah na Poljskem. Pred tem bodo Poljaki dve skupini in izločilne boje organizirali v Gliwicah.