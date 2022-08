Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dan po presenetljivi informaciji Odbojkarske zveze Slovenije, da Mark Lebedew ni več selektor in da jo bo na domačem svetovnem prvenstvu, ki se začne čez dobra dva tedna, vodil Gheorghe Cretu, danes spoznala novega selektorja. Odbojkarji pravijo, da niso pravi naslov za komentar o vzrokih selektorske menjave, in poudarjajo, da morajo ostati povsem zbrani na priprave na reprezentančni vrhunec, Romun pa, da so se pogovori odvili zelo hitro, da prinaša emocije, predanost odbojki in malenkostim ter zaupanje, da s to ekipo na prvenstvu lahko poseže zelo visoko.

Potem ko so z OZS v ponedeljek sporočili, da se je vodstvo zveze odločilo za selektorsko menjavo, saj "da je bilo za izpolnitev naših ciljev, povezanih s svetovnim prvenstvom, potrebnih nekaj sprememb. Enotno smo se odločili, da zamenjamo vodjo strokovnega štaba, ki se mu na tem mestu zahvaljujemo za opravljeno delo." Predsednik Metod Ropret je dodal, da je bilo treba pred SP nekaj hitro narediti, slovenski odbojkarji pa so danes prvič trenirali pod novim selektorjem Romunom Gheorghejem Cretujem.

"Nismo pravi naslov"

"Težko bi karkoli razložil glede menjave, nisem niti blizu pravega naslova, zakaj je do menjave prišlo. Odločitev bodo pojasnili pri odbojkarski zvezi, predsednik, predsedstvo ..." je pred treningom v dvorani v Črnučah novinarjem dejal kapetan Tine Urnaut, ki je za menjavo na selektorskem stolčku izvedel v ponedeljek dopoldne.

Na vprašanje, ali meni, da so potrebovali šok terapijo, pa: "Ne vem. Ponavljam, da nisem pravi naslov za te odgovore. Jaz z vsakim trenerjem od prvega do zadnjega trenutka delam maksimalno, kot je možno. Moj edini cilj, ko stopim v dvorano, je, da dam od sebe maksimum. Menim, da je tako tudi z drugimi soigralci. Pri zvezi so povedali, da je to njihova odločitev. To je podobno, kot če se v službi zamenja šef, ali se ti strinjaš s tem ali ne ... Lahko rečem le, da lahko dam vsak dan vse od sebe, nekatere stvari pa niso odvisne od mene."

"Lahko rečem le, da lahko dam vsak dan vse od sebe, nekatere stvari pa niso odvisne od mene." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Ostati moramo osredotočeni"

Prosti igralec Jani Kovačič je priznal, da ga je ponedeljkova novica presenetila. "Osebno sem bil presenečen, zveza se je tako odločila, za nas želijo zagotovo najboljše. Mi moramo dati vse od sebe. Ni pomembno, kdo je na trenerskem stolčku, mi moramo z glavami ostati pri stvari, pozabiti na to, kar je bilo, ostati moramo osredotočeni."

Trening slovenske reprezentance pod vodstvom novega selektorja (foto: Grega Valančič/Sportida):

Hitra odločitev brez ovinkarjenja

Odbojkarji so po druženju z novinarji prvič trenirali pod taktirko Cretuja, ki je povedal, da so se za sodelovanje dogovorili zelo hitro. "Vse se je odvilo zelo hitro, brez ovinkarjenja, odločil sem se hitro. Vem, kaj pričakujejo od mene tu, vem, koga bom treniral. V slovensko reprezentanco prinašam iste stvari, kot sem jih v druge ekipe. Svojo predanost odbojki, emocije, ljubezen do te igre, ki je zelo pomemben del trenerskega dela, in detajle. Sem človek, ki daje velik poudarek na malenkosti, majhne stvari morajo delovati dobro, da se lahko razvije kaj velikega," pravi 54-letni Romun.

"Vse se je odvilo zelo hitro. Ni bilo veliko govorjenja, odločil sem se hitro. Vem, kaj pričakujejo od mene tu, vem, koga bom treniral," pravi novi slovenski selektor Gheorghe Cretu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Delam za ta trenutek"

Predsednik Ropret je v ponedeljek dejal: "Dogovorila sva se le za vodenje ekipe na svetovnem prvenstvu, a verjamem, da se bomo z njim dogovorili za daljše sodelovanje." Tudi Cretu odgovora, kako dolgo bo slovenski selektor, še nima in se s tem ne obremenjuje. "Najpomembneje je, da se osredotočimo na to svetovno prvenstvo, na to akcijo, da pripravimo fante na to lepo tekmovanje na domačih tleh. Kaj bo po prvenstvu, bomo videli. Jaz delam za ta trenutek."

Cretu, ki trenerskega štaba ne bo spreminjal, saj časa za to niti ni - Slovenci bodo prvo tekmo svetovnega prvenstva odigrali 26. avgusta proti Kamerunu -, je do zdaj kot trener deloval v romunski in estonski reprezentanci, tako velikega reprezentančnega izziva, kot je slovenski, pa še ni imel.

"Vsako tekmovanje začneš s sanjami, nihče v tej dvorani ne bo rekel, da ne sanja o najvišjih mestih. To je največja motivacija." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vodenje slovenske reprezentance bo zame zagotovo povsem drugačna izkušnja na reprezentančni ravni. V Romunijo sem prišel takrat, ko je bilo treba privabiti igralce v reprezentanco, saj nihče ni želel igrati in je bilo odpovedi veliko. V estonski izbrani vrsti sem delal z mladimi, 18 do 22 let starimi odbojkarji, jim dal priložnost za dokazovanje. S Slovenijo pa sem dobil izkušene, že izdelane igralce, ki znajo igrati odbojko na najvišji ravni in ki že imajo bogate izkušnje z največjih tekmovanj. Nisem prišel, da bi se dokazoval, prišel sem, da bi zmagoval s temi fanti. Prve besede so bile, da želimo zmagovati, bo pa treba iti na prvenstvu korak za korakom," pravi mož, ki je v zadnji klubski sezoni pogosto zmagoval. S poljskim klubom Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle je osvojil ligo prvakov, postal poljski državni in pokalni prvak.

Vsak ima sanje, cilji so visoki

Cilji na bližajočemu se svetovnem prvenstvu so tudi s trikratnimi evropskimi podprvaki visoki. "Vsako tekmovanje začneš s sanjami, nihče v tej dvorani ne bo rekel, da ne sanja o najvišjem mestu. To je največja motivacija. Morda se na začetku zdi čudna, a moraš vseskozi verjeti. Ko sem lani prišel v Zakso, sem verjel od prvega trenutka, in uspelo nam je. Morda celo igralci niso verjeli tako močno, kot sem sam," poudarja pomen zaupanja vase in v to, da lahko posežejo visoko.

Foto: Grega Valančič/Sportida In kje v igri slovenske reprezentance - v ligi narodov z desetim mestom ni izpolnila zadanega cilja preboja na zaključni turnir osmerice - vidi največ prostora za izboljšave? "Vsa moštva se danes posvečajo temu, da zminimalizirajo število napak. Ob ključnih točkah moramo biti zbrani, ne smemo podarjati točk nasprotnikom. Na tem moramo delati, pomembna je tudi 'moč' devetmetrske linije. Vemo, kako dobro Slovenci lahko servirajo. Prišla bo še kakšna novost, ki pa vam je ne bom razkril."

V Stožicah je bil maja močno nasmejan

Z Zakso je na evropski klubski vrh stopil maja prav v Stožicah, kjer bo čez dobra dva tedna začel misijo, na poti do katere prav veliko časa za spoznavanje ne bo. "V Stožicah sem igral enkrat in enkrat zmagal. Upam, da bo tako tudi v prihodnje," je v smehu še povedal novinec na slovenski selektorski klopi.

Njegove varovance do začetka prvenstva čaka še nekaj pripravljalnih tekem, med 19. in 21. avgustom bodo igrali v Mariboru. Kdo bodo tekmeci, med njimi naj bi bil Egipt, še ni povsem jasno.

Spored tekem svetovnega prvenstva skupine D, Stožice Petek, 26. avgust

17.30 Francija - Nemčija

20.30 Slovenija - Kamerun Nedelja, 28. avgust

17.30 Nemčija - Kamerun

20.30 Francija - Slovenija Torek, 30. avgust

17.30 Francija - Kamerun

20.30 Slovenija - Nemčija

Kako v izločilne boje?

FIVB je bil zaradi spremembe organizatorja primoran prilagoditi tudi sistem tekmovanja. Za naslov svetovnih prvakov, ki ga bodo branili Poljaki, se bo sicer še vedno potegovalo isto število reprezentanc, a bodo te po novem razdeljene v šest skupin s štirimi reprezentancami, ki se bodo v okviru posamezne skupine pomerile vsaka z vsako.

Slovenci bodo svetovno prvenstvo odprli 26. avgusta ob 20.30, ko jim bo nasproti stal Kamerun. Foto: Volleyballworld

Najboljši dve reprezentanci iz vsake skupine se bosta uvrstili v izločilne boje, v katerih bomo spremljali še štiri najboljše tretjeuvrščene ekipe.

Obračunom osmine finala bodo sledila še četrtfinalna srečanja, nato pa se bodo štiri najuspešnejše reprezentance podale v boj za odličja. Skupno bo na svetovnem prvenstvu odigranih 52 tekem.

Skupine odbojkarskega svetovnega prvenstva (Slovenija, Poljska, 26. avgust–11. september 2022) Skupina A (Katovice): Portoriko, Srbija, Tunizija, Ukrajina

Skupina B (Stožice): Brazilija, Kuba, Japonska, Katar

Skupina C (Katovice): Bolgarija, Mehika, Poljska, ZDA

Skupina D (Stožice): Slovenija, Francija, Kamerun, Nemčija

Skupina E (Stožice): Italija, Kanada, Kitajska, Turčija

Skupina F (Stožice): Argentina, Egipt, Iran, Nizozemska

Prvak bo okronan na Poljskem

Skupinski del tekmovanje se bo končal 31. avgusta, tekme osmine finala pa bodo od 3. do 6. septembra. Četrtfinalna dvoboja bomo v Areni Stožice spremljali 7. septembra, v Glivicah pa dan kasneje.

Polfinalni tekmi bosta 10. septembra v Katovicah, ki bodo dan zatem tudi prizorišče bojev za odličja in naslov svetovnih prvakov. Naslov branijo Poljaki.