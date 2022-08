Na Ljubljanici se spet obeta odbojkarski spektakel #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V torek, 16. avgusta, deset dni pred začetkom svetovnega prvenstva v odbojki za moške, ki ga bosta gostili Slovenija in Poljska, bo Ljubljana prizorišče še enega športnega spektakla − odbojkarskih bojev na Ljubljanici, ki se bodo odvijali skupaj z bogatim spremljevalnim programom.

Promocijski dogodek pred odbojkarskim mundialom, ki se bo od 26. avgusta do 11. septembra odvijal v Sloveniji in na Poljskem ter na katerem se bo v boj za prestižno lovoriko podalo 24 najboljših reprezentanc sveta, so gledalci premierno že lahko spremljali pred tremi leti, v sklopu ekshibicijske tekme pred evropskim prvenstvom v Ljubljani.

Foto: Siniša Kanižaj

Tokrat se odbojka na Ljubljanici v srce slovenske prestolnice vrača v nadgrajeni obliki, z obračuni osmih moških in osmih ženskih dvojic, ki se bodo po sistemu enojne eliminacije med seboj merili v četrtfinalnih in polfinalnih obračunih.

Tekmovanje pri Ribji brvi oz. Makalonci se bo začelo ob 12.30 uri, ženski finale bo na sporedu ob 20.45, moška pa ob 21.30.

Gledalci na in ob Ljubljanici bodo ob športnih bojih lahko uživali tudi v ekshibicijski tekmi z vabljenimi igralci, znanimi obrazi iz sveta športa in zabave, ki bo sledila finalnima obračunoma ter zvočno-svetlobnemu šovu, nastopu sinhronih plavalk, predstavi Povodni mož in drugih spremljevalnih vsebinah.

Poglejte si, kako je bilo nad Ljubljanico leta 2019:

Preberite še: