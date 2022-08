Svetovno prvenstvo v odbojki za moške, ki ga bosta med 26. avgustom in 11. septembrom gostili Slovenija in Poljska, bo jubilejno, 20. prvenstvo. Slovenci so na svetovnem prvenstvu do zdaj nastopili le enkrat, leta 2018 so bili 12. Naslov svetovnih prvakov, že tretjega zaporednega, bodo lovili Poljaki.

Svetovno prvenstvo v odbojki za moške je najstarejše tekmovanje na svetovni ravni pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), ki je bila ustanovljena 1947. Prve obračune reprezentanc iz desetih držav je leta 1949 gostila Praga, a so se po odpovedi Urugvaja takrat med seboj pomerile le evropske države. Zlato odličje je osvojila Sovjetska zveza, srebro je pripadlo Češkoslovaški, bron Bolgariji. Iste reprezentance so se kolajn veselile tudi štiri leta kasneje v Moskvi, kjer je tekme vsak dan spremljalo 25 tisoč ljubiteljev športa, prvič so nastopile tudi neevropske države, Indija, Izrael in Libanon.

Leta 1956 z zunanjih igrišč v dvorano

Svetovno prvenstvo se je z zunanjih igrišč v dvorane preselilo leta 1956, gostil ga je Pariz, med seboj se je pomerilo že 24 reprezentanc, vključno z Brazilijo, Kubo in ZDA. Po dveh srebrih se je prvega zlata veselila Češkoslovaška, druga je bila Romunija, tretja Sovjetska zveza. V Braziliji je bilo leta 1960 tekmovanje prvič organizirano izven Evrope, prvič se je igralo tudi na več prizoriščih hkrati, znova je bila najboljša Sovjetska zveza pred Češkoslovaško in Romunijo.

V šestdesetih so se pridružile afriške reprezentance

Ker je odbojka postala olimpijska panoga in smo jo na olimpijskih igrah premierno lahko spremljali leta 1964 v Tokiu, je bilo naslednje svetovno prvenstvo prestavljeno z leta 1964 na 1962, zaznamovala ga je prva udeležba katere od afriških reprezentanc, in sicer Tunizija. Leta 1970 so se v boj za svetovni prestol prvič podale države vseh petih celinskih odbojkarskih združenj, prvič je medaljo osvojila neevropska reprezentanca, bron si je namreč zagotovila Japonska.

Letošnji gostitelji leta 1974 do prvega naslova svetovnih prvakov

Poljska se je do prvega naslova svetovnih prvakov prebila leta 1974 v Mehiki, leta 1978 se je FIVB odločila za spremembo sistema in skupinskemu delu tekmovanja dodala še izločilne boje. Odličja so šla v roke Sovjetski zvezi, Italiji in prvič tudi Kubi, leta 1982 pa sta se ob novem zlatu Sovjetske zveze prvih kolajn veselili Brazilija in Argentina. Izbrana vrsta ZDA je bila tista, ki ji je s svetovnega prestola kot prvi uspelo izriniti evropske reprezentance, Američani so zlato osvojili leta 1986.

Letošnje prvenstvo bi morali gostiti Rusi, a jim je FIVB zaradi agresije na Ukrajino odvzela prvenstvo in vstopnico za nastop na prvenstvu. Sovjetska zveza je sicer s šestimi naslovi najuspešnejša. Foto: Guliverimage

Zlata prevlada Italije in Brazilije

Sledilo je obdobje, v katerem je bila na svetovni ravni nepremagljiva Italija, slavila je na mondialih leta 1990, 1994 in 1998, v naslednjem desetletju so bili izjemni Brazilci, ki so si prav tako priigrali tri zaporedne naslove svetovnih prvakov, najboljši so bili na prvenstvih v Argentini 2002, na Japonskem 2006 in v Italiji 2010. Medalje so šle v roke še Rusiji, Poljski in Kubi ter Franciji, Bolgariji in Srbiji, kar le še kaže na to, kako širok je odbojkarski vrh.

Slovenci so na svetovnem prvenstvu igrali enkrat, leta 2018 so zasedli 12. mesto. Tokrat so cilji precej višji. Foto: FIVB

Pred štirimi leti prvič v dveh državah in premierno s Slovenci

Svetovno prvenstvo sta dve državi premierno skupaj gostili pred štirimi leti, ko so se odbojkarski obračuni odvijali v Italiji in Bolgariji, v boj za najvišja mesta se je prvič podala tudi Slovenija in na koncu osvojila 12. mesto. Naslov svetovnih prvakov so v Bologni ubranili Poljaki, ki so v finalu premagali Brazilce, tretji so bili Američani.

Poljaki bodo lovili tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov. Foto: Guliverimage

Iz Rusije v Slovenijo in na Poljsko

Letošnje svetovno prvenstvo bi morala gostiti Rusija, a so ji pri FIVB po agresiji na Ukrajino prvenstvo odvzeli. Namesto nje ga bosta gostili Slovenija (Ljubljana) in branilka naslova Poljska (Katowice, Gliwice), kjer bodo potekali zaključni boji. Rusi na SP ne bodo smeli sodelovati, namesto njih bodo nastopili Ukrajinci.

Sovjetska zveza, Rusija Sovjetska zveza, zdaj Rusija se lahko pohvali s šestimi naslovi svetovnih prvakov in skupno 12 odličji, Brazilija, Italija in Poljska so osvojile po tri naslove, nekdanja Češkoslovaška je na najvišjo stopničko stopila dvakrat, medtem ko imata po en naslov reprezentanci ZDA in nekdanje Vzhodne Nemčije.

Povzeto z uradne spletne strani Odbojkarske zveze Slovenije.