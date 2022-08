Slovenci suvereni na prvem pripravljalnem testu

Novi selektor Cretu je z zmago debitiral na klopi slovenske izbrane vrste, ki je upravičila vlogo favoritov na prvi tekmi zadnjega sklopa pripravljalnih obračunov pred začetkom domačega svetovnega prvenstva.

Slednje se bo začelo v petek, 26. avgusta, Slovenija pa se bo v skupini D najprej pomerila s Kamerunom. Nato v skupinskem delu sledita še dvoboja s Francijo (28. avgust) in Nemčijo (30.). V izločilne boje neposredno napredujeta po dve ekipi iz šestih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance.

Štiri od šestih skupin bodo potekale v ljubljanskih Stožicah, dve pa v poljskih Gliwicah. Izločilni boji bodo do polfinala prav tako v Ljubljani in Gliwicah, zaključek pa bo v poljskih Katovicah.

Cretu je na prvi tekmi na čelu slovenske reprezentance na igrišče poslal preverjeno zasedbo. Podajalec je bil Dejan Vinčić, sprejemalca sta bila Tine Urnaut in Klemen Čebulj, blok sta sestavljala Jan Kozamernik in Alen Pajenk, korektor je bil Tonček Štern, na mestu prostega igralca pa je igral Jani Kovačič.

V prvem nizu so Slovenci nekaj časa celo lovili Egipčane, nato pa povedli in prišli do prednosti štirih točk (20:16). Egipčani so se v končnici večkrat približali na vsega točko, a so domačini strnili vrste in niz dobili s 25:22.

V drugem so slovenski odbojkarji imeli štiri točke naskoka (12:8), po izidu 17:14 pa so dobili osem od naslednjih devetih točk. V nadaljevanju je Cretu priložnost ponudil še Gregorju Ropretu, Roku Možiču, Žigi Šternu, Danijelu Koncilji, Sašu Štalekarju in Janu Klobučarju, slovenska zasedba pa je ves čas povečevala prednost in zanesljivo s 25:18 dobila tudi tretji niz.

V soboto proti Turčiji, v torek generalka v Stožicah

V soboto se bodo Slovenci v Mariboru ob 16. uri pomerili še s Turčijo, v torek pa jih v Stožicah proti Iranu čaka generalka pred svetovnim prvenstvom.